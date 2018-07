V části Žatce neteče voda. Dělníci "překopli" potrubí

Severní Čechy - Poslední červencový týden bude velmi teplý. Odpolední teploty se budou pohybovat nad 25, mnohdy i kolem tropických 30 stupňů Celsia. Horký bude také začátek následujícího měsíce. Slabé ochlazení by podle meteorologů mohlo do České republiky přijít až uprostřed srpna. V měsíčním výhledu počasí to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).