V centru Žatce se objeví chytré koše, samy poznají, kdy se mají vysypat

Žatec - V centru Žatce se tento týden objeví chytré odpadkové koše. Ty samy poznají, kdy jsou plné, a pošlou o tom informaci technickým službám. V případě plastů navíc odpad slisují, takže se toho do nich vejde víc. Město je vůbec první v okrese Louny, kde se tato moderní technologie objeví.

Odpadkové koše. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Hanrejch

Chytré koše jsou určené na třídění odpadů plastu, papíru a skla. „Na každém je umístěný jednoduchý popis, který napovídá, co se do koše může dávat. Zároveň budou v blízkosti běžných košů na směsný komunální odpad, takže lidé si mohou vybrat, co kam vhodí,“ vysvětlila Denisa Harajdová z odboru rozvoje města.

Koš s lisem pojme zhruba čtyřikrát tolik plastů než nádoba bez lisování. Všechny koše jsou díky chytré technologii stále on-line, takže obsluha pozná, kdy je potřeba je vysypat. „Vyprázdnění je jednoduché, jde jen o vysypání pytle, takže Technická správa města Žatec si kvůli nim nemusela pořizovat žádnou speciální techniku,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

V centru Žatce se objeví čtveřice sestav chytrých odpadkových košů. Trojkombinace na sklo, papír a plasty budou na náměstích Svobody, Prokopa Velkého a Kruhovém, kde bude navíc i jedna dvojkombinace pro plasty a papír.

Chytré odpadkové koše jsou dosud jen v několika českých městech, například v Praze, Karlových Varech nebo Prachaticích. Žatec si je pořídil v rámci projektu rozšíření sběrné sítě odpadů. Celkové náklady na projekt jsou téměř deset milionů korun, z čehož 85 procent pokryje dotace z operačního programu životní prostředí. Cena samotných „chytrých“ košů je 1,6 milionu korun.

Odpadky pod zem

Projekt také počítá s výstavbou sedmi podzemních a tří polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad.

Sestavy polopodzemních kontejnerů se ještě letos začnou instalovat na sídlištích na jihu města. Sedm hnízd podzemních kontejnerů se objeví v centru a dalších místech příští rok.

Ze stejného zdroje dostal Žatec dotaci na podporu domácího kompostování. Město za 2,4 milionu nakoupilo nádoby o objemu 1100 litrů, které jsou určené na ukládání biologického odpadu, ze kterého postupně vzniká kompost. Od letoška je zdarma půjčuje majitelům rodinných domů a zahrad ve městě a v šesti spádových vesnicích. Je o ně poměrně slušný zájem, volných jich zbývá poslední stovka.

Třetím „odpadovým“ projektem, který se nyní v Žatci realizuje, je výstavba nového sběrného dvora. Letos vyrostl vedle kotelny v Perči, nahradí už nevyhovující areál v Čeradické ulici.

Město pro potřeby sběrného dvora koupilo v roce 2015 od soukromého zemědělce pozemek v sousedství kotelny, která vytápí velkou část Žatce. Stavební práce a vybavení sběrného dvora technikou, kontejnery, váhou a dalšími věcmi vyjde na zhruba 25 milionů korun. Většinu nákladů, 85 procent, rovněž pokryje dotace z operačního programu životní prostředí.