Ve čtvrtek opět padaly teplotní rekordy. V pátek bude ještě tepleji

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií IT technik. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Minice 61 - Zóna Triangle, Náplň práce, Péče o celkový internetový IT systém - Windows-Server, Windows-Clients, síť, periférie našeho umístění, 1. level IT-Helpdesk : zajištění efektivní informační podpory, řízení uživatelských dat přímo v Active Directory,Technická podpora zaměstnanců firmy v běžném denním provozu, školení uživatelů, Zajištění bezproblémového chodu IT technologií závodu . Spolupráce s externími dodavateli, Spolupráce s centrálou v zahraničí.Údržby stávající infrastruktury.Tvorba uživatelských manuálů. Řízení a realizace dílčích úkolů na základě změnových požadavků .Implementace korporátních bezpečnostních politik a standardů , Požadujeme, SŠ/VŠ technického směru.Velmi dobrá znalost AJ ve slově i psaní (případně NJ), Základy EDI a síťových technologií (LAN, DHCP,TC/IP), Vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, Ochota zajišťovat vzdálenou telefonickou podporu, Samostatnost a proaktivita při řešení úkolů a problémů. Spolehlivost, důslednost, schopnost týmové spolupráce a komunikace, Nadšení pro IT a nové technologie, Řidičský průkaz sk. B , výhodou: Zkušenosti se správou serverů , Praxe v oboru výhodou, Zkušenosti v oblasti Automotive výhodou . Znalost SAP, v modulech MM, SD, PP, FI a QM, Zkušenosti s administrací systémů a správou počítačových sítí, Nabízíme, Zaškolení v zahraničí.Pomoc kolegů ze zahraničí, Rozmanitost práce v oblasti IT. Denní využití anglického nebo německého jazyka, Platové ohodnocení odpovídající zkušenostem, Flexibilní pracovní doba.podnikové stravování, kafeterie (benefity z oblasti sportu, zdraví, kultury), preventivní zdravotní programy - očkování, masáže, joga. 4x ročně docházkový bonus, roční bonus. až 5 dní dovolené navíc dle délky pracovního poměru.o společné týmové aktivity i mimo pracovní dobu (fotbalové turnaje, bruslení, Vánoční večírek atd.) , kontakt:telč. 78051054, nabory@gonvarri.com. Pracoviště: Gonvarri czech, s.r.o., pracoviště triangle žatec, 438 01 Žatec 1. Informace: Andrea Gabrhelová, .