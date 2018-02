Česko zasáhla chřipková epidemie. Dodržujte hygienu, radí odborníci

Českem se šíří epidemie chřipky. Hygienici doporučí, aby si lidé častěji umývali ruce a jedli více ovoce a zeleniny. Oproti minulému týdnu se nakazilo o téměř pětinu více lidí. Nemoc zachvátila také téměř celou západní Evropu, ve východní Evropě je zatím situace lepší.

„Nejnovější údaje zpracované Státním zdravotním ústavem potvrzují, že probíhá plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkulují oba typy virů, tj. jak chřipky typu A, tak i chřipky typu B, a to s vyšším podílem chřipky typu B,“ uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

V tomto týdnu dosáhla celková nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky úrovně 1722 nemocných na 100 tisíc obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 18,3 procenta. Údaje hlásí lékaři krajským hygieniků. Nemocných může být ještě víc. Řada lidí totiž do ordinací nedorazí. O epidemii se hovoří, když se počet pacientů pohybuje mezi 1600 až 1800 nemocnými na 100 tisíc lidí.

Vzestup je evidován ve všech věkových skupinách a ve všech krajích ČR. Nejvyšší nemocnost je hlášena z krajů Libereckého, Jihočeského, Jihomoravského, Středočeského a Ústeckého.

Podle Gottvaldové v letošní chřipkové sezoně zemřelo zatím deset lidí. Celkem 57 pacientů skončilo s vážnými příznaky v nemocnicích. Jaká je situace ve srovnání s minulými lety, bude podle hlavní hygieničky jasné až po skončení epidemie. Obvykle trvá kolem šesti týdnů. O případném omezení či zákazu návštěv rozhodují jednotlivé nemocnice.

„Doporučujeme občanům pokud možno se vyhýbat větším uskupením lidí a zejména ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla, jako kýchat do kapesníku či si po cestě hromadnou dopravou vždy umýt ruce. Pro posílení imunity je vhodné konzumovat dostatečné množství ovoce a zeleniny jako přirozených zdrojů vitamínů. Pokud už jste nemocní, chovejte se zodpovědně a infekci nepodceňujte – je mnohem lepší chřipku vyležet než nákazu šířit dál,“ upozorňuje Gottvaldová.

Národní referenční laboratoř pro chřipku a oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi vývoj nemocnosti i nadále monitorují.

Na očkování je pozdě

Existuje i očkování, na které je už ale letos pozdě. Podle odborníků nestihne vakcína do nástupu epidemie vybudovat potřebné protilátky. "Vytváření protilátek trvá asi dva týdny. Očkování teď tak nemusí pomoci, ale může," míní hlavní hygienička. Pro seniory nad 65 let a další vybrané skupiny je očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, musí se ale opakovat každou sezonu. Účinnost vakcíny je asi 60 procent, protože působí jen na některé kmeny chřipky. Snižuje ale riziko závažných komplikací. Letos už v souvislosti s chřipkou čtyři pacienti starší 60 let zemřeli, lékaři evidují desítky případů, kdy byla nutná hospitalizace.

Očkováno je asi pět až sedm procent Čechů, u seniorů 20 až 30 procent. Evropská komise doporučuje, aby bylo očkováno až 75 procent seniorů a rizikové populace včetně zdravotníků a lékařů.

Loni přišla epidemii chřipky dříve, nejvíce nemocných bylo od začátku roku do poloviny února. V souvislosti s chřipkou skončilo více než 300 lidí v nemocnici a 108 jich zemřelo. V naprosté většině šlo o pacienty, kteří měli chronické onemocnění, nejčastěji kardiovaskulárního aparátu. Mezi nimi bylo nejvíc starších 60 let.