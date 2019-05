Dobroměřice - Pro obec Dobroměřice je letošek ve znamení čísel 800, 125, 100, 40.

Hasičská zbrojnice SDH Dobroměřice | Foto: DENÍK/Zdeněk Plachý

Letos uplyne 800 let od první zmínky o obci, 125 let od počátku fungování místního sboru dobrovolných hasičů, 100 let od založení Sokola v obci a v září tomu bude 40 let, co se poprvé otevřela mateřská škola.