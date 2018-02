V Drahonicích se stále nevaří. Věznice je proto poloprázdná

Drahonice - Jídlo se odsouzeným vozí dvakrát denně až z Nového Sedla. Zato mají ženy k dispozici nový krámek.

Ženská věznice v Drahonicích na Podbořansku není ani zdaleka tak vytížená, jak by to umožňovala její kapacita pro 210 odsouzených. Aktuálně je plná zhruba z třetiny. Důvod? Není zde provozuschopná kuchyně. Jídlo se do Drahonic vozí z 33 kilometrů vzdálené věznice v Novém Sedle na Žatecku.

„Otevřené jsou dva ubytovací oddíly ze šesti. Navýšení počtu odsouzených je závislé na zajištění stravy, jelikož nemáme v provozu vlastní jídelnu a kuchyň,“ vysvětlil zástupce ředitele věznice Martin Toman.

Tak loni otevírali ženskou věznici v Drahonicích:

Jídlo pro sedm desítek vězeňkyň a osm desítek zaměstnanců se vozí dvakrát denně. Problém vyřeší plánovaná rekonstrukce budovy, kde se dřív jídelna a kuchyně nacházela. Práce ale začnou nejdřív za rok. „Rekonstrukce stravovacího zařízení začne pravděpodobně na jaře 2019, ukončení prací předpokládáme závěrem roku 2020,“ sdělila mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

Půjde o investici v řádech desítek milionů korun, v plánu je totiž kompletní oprava budovy včetně jejího zateplení.

V Česku je za mřížemi 1600 žen. Vězeňská služba bude volná místa v Drahonicích zřejmě brzy potřebovat, kapacita největších tuzemských ženských věznic ve Světlé nad Sázavou, Opavě a Praze Ruzyni je totiž naplněná.

Kromě rekonstrukce kuchyně je letos v plánu také modernizace kotelny.

Ještě donedávna nebyla ve věznici v Drahonicích ani prodejna. Co si odsouzené ženy chtěly koupit, musely si objednat a jednou týdně zboží přivezlo auto z prodejny ve věznici v Novém Sedle. Nedávno se však v areálu v Drahonicích otevřel krámek, který si odsouzené opravily svépomocí. „Prodejna má za sebou zkušební provoz. Zařízení slouží odsouzeným ženám dvakrát týdně s pevně stanovenou otevírací dobou,“ vysvětlila Eva Koreneková, mluvčí věznice Nové Sedlo, pod kterou zařízení v Drahonicích spadá.

Díky otevření prodejny vzniklo jedno pracovní místo. „Prodavačkou se stala jedna z odsouzených, která je zaměstnána u provozovatele prodejny,“ dodala mluvčí. Obchůdek zajišťuje nejen prodej potravin, ale i dalšího sortimentu. Platí se v ní pouze bezhotovostně.

Věznice v Drahonicích vznikla v 50. letech 20. století, byla vždy menším zařízením. Od roku 1957 se využívala jako pobočka nápravně pracovního tábora v Sýrovicích u Žatce, od roku 1972 fungovala jako pobočka věznice Nové Sedlo. Od roku 1992 byly Drahonice vazebním zařízením pro věznici Oráčov. Samostatnou věznicí s dozorem se staly roku 2002. Na 11 let.

V roce 2013 se po amnestii prezidenta Václava Klause počet vězňů v Drahonicích snížil natolik, že se rozhodlo u uzavření areálu. Stát jej pak neúspěšně nabízel k prodeji. V letech 2015 a 2016 tam fungovalo středisko pro nelegální uprchlíky, loni se věznice opět otevřela. Tentokrát pro ženy.