Vítání občánků a svatba. To jsou nejbližší akce, které obec Čeradice na Žatecku chystá v polovině června ve své kapli sv. Andělů strážných. Rodičům, svatebčanům a dalším hostům při nich už budou sloužit nové dřevěné lavice. Nyní je dokončují odsouzení ve věznici v nedalekém Nové Sedle. Jejich výroba je nejnáročnější akcí, kterou v truhlářské dílně v areálu věznice provádějí.

„Odsouzení pro nás už udělali několik věcí. Vyrobili třeba betlém nebo venkovní knihovnu. Napadlo nás, že by nám mohli vyrobit i nové lavice do kaple. Zaplatili jsme akorát materiál, dali jsme za něj čtyřicet tisíc korun,“ vysvětlila starostka Vladimíra Chybová. „Lavice jsou moc hezké, povedly se,“ pochvalovala si.

Obec kapličku z roku 1856 postupně opravuje od devadesátých let 20. století. „Staré lavice jsou ve špatném stavu. Dá se říct, že jejich výměna bude takovým zakončením rekonstrukce kaple. Možná ještě v budoucnu necháme opravit kůr,“ dodal místostarosta Miroslav Edl.

Obec kapli využívá pro společenské účely, ke zmíněným svatebním obřadům, vítání občánků nebo koncertům. Církevní bohoslužby se v ní konají příležitostně.

Dvanáct lavic ze smrkového dřeva zdobených ornamenty vyrobila šestice vězňů v rámci zájmové činnosti. „Dělají to bez nároku na plat, věznice jim může ale udělit kázeňskou odměnu včetně finanční,“ vysvětlil ředitel Věznice Nové Sedlo Miroslav Špalek.

Práce, která má smysl

Jedním z nich je i odsouzený Robert, v Novém Sedle je několik měsíců. „Práce se dřevem mě baví, jsem rád, že mohu dělat něco, co má pro lidi nějaký užitek. Do konce trestu mi zbývají tři roky a dva měsíce, až si ho odsedím, chtěl bych se truhlařině věnovat,“ řekl s tím, že práci ve dřevovýrobě se naučil v předešlé věznici, ve Všehrdech na Chomutovsku.

Novosedelská věznice spolupracuje s několika obcemi ve svém okolí. Odsouzení pracovali například na modernizaci knihovny a vytvořili nový zahradní nábytek pro dům s pečovatelskou službou ve Staňkovicích, pro město Žatec vyrobili zástěny do volebních místností, dva dřevěné prodejní stánky nebo herní a naučné prvky na naučné stezce v lesích u Holedeče. Postavili také pergolu na policejní střelnici v Nečichách nebo se podíleli na obnově rekreačního areálu vězeňské služby na nechranické přehradě.

„Už jsme toho dělali hodně. Lavice do kaple je ale asi to nejlepší, co chlapi udělali. Ze šesti jsou vyučení jen dva, hlavní je, že mají zájem pracovat,“ řekl vychovatel Josef Michl, pod jehož vedením odsouzení v truhlářské dílně pracují.

Ve věznici Nové Sedlo s kapacitou čtyř stovek odsouzených se dřevovýrobě věnují už delší dobu. Zpočátku práce probíhaly ve skromných podmínkách, před pár lety se díky dotaci z norských fondů podařilo přeměnit nevyužívanou budovu bývalé kotelny na nové centrum teoretické a praktické přípravy, jehož součástí je velká truhlářská dílna. Díky tomu se ve věznici mohou pouštět i do větších projektů.

„Ráda bych, aby nám odsouzení vyrobili ještě venkovní lavičky, které bychom rozmístili po obci,“ přiblížila plány starostka Vladimíra Chybová.