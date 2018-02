V Lounech opraví most v Říční ulici, v Žatci budou pokračovat na mostě přes Ohři

Lounsko - Rekonstrukce a opravy mostů nepatří mezi investice, které by byly na první pohled příliš vidět. Desítky milionů korun utracené za výstavbu sportovišť nebo oprav náměstí jsou patrné víc. Poškození mostů nemusí být pro laika nápadné jako třeba u děravých silnic, po skončení rekonstrukce mnozí ani nepoznají změnu. Pokud se ale péče zanedbá, může to vést až ke zřícení mostu.

Omezení dopravy na mostě v lounské Říční ulici na archivním snímku. Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Lounsko Rekonstrukce a opravy mostů nepatří mezi investice, které by byly na první pohled příliš vidět. Desítky milionů korun utracené za výstavbu sportovišť nebo oprav náměstí jsou patrné víc. Poškození mostů nemusí být pro laika nápadné jako třeba u děravých silnic, po skončení rekonstrukce mnozí ani nepoznají změnu. Pokud se ale péče zanedbá, může to vést až ke zřícení mostu.

V Lounech a Žatci na opravy či rekonstrukce mostů vyčlenili nemalé peníze. V Lounech se aktuálně chystá rekonstrukce dvou mostů přes železniční tratě v Říční ulici. Jejich stav je špatný, už dřív na nich došlo k omezení dopravy. Přípravné práce by měly proběhnout letos, ty hlavní spočívající de facto ve výstavbě zcela nového mostu pak v příštím roce. Odhadované náklady jsou 45 milionů korun.

Radnice v současné době hledá firmu, která práce provede. První výběrové řízení musela zrušit, před pár dny vypsala druhé. „Do prvního výběrového řízení se přihlásil jen jediný uchazeč a ještě nesplnil všechny potřebné náležitosti, aby jeho nabídka mohla být hodnocena. Věřím, že druhé kolo už povede k úspěšnému výběru zhotovitele,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

V plánu je demolice

Oba mosty jsou dlouhodobě ve špatném stavu. V plánu je jejich demolice a výstavba nové, betonové mostní konstrukce. Násyp mezi současnými mosty se odtěží. Šířka vozovky na mostě bude sedm metrů, po straně bude metr a půl široký chodník. Město chce požádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury.

V Lounech také plánují opravu lávky pro pěší, která spojuje břehy Ohře u železničního mostu na východním okraji města. V rámci prací se mají vyměnit poškozené části ocelové konstrukce, v plánu je také kompletní nátěr lávky. Odhadované náklady na opravu činí milion a půl, zcela nová lávka by vyšla na zhruba devět milionů.

Město má v rozpočtu pro letošek vyčleněných 55 tisíc korun, které jsou určené na vypracování projektové dokumentace k opravě lávky.

Miliony korun investuje do oprav mostů ve svém majetku také město Žatec. Loni zahájilo práce na mostě přes řeku Ohři nedaleko vlakového nádraží. Laicky řečeno dělal se spodek mostu, letos přijde na řadu vršek. „Opravovat se bude vozovka, chodníky a veřejné osvětlení. Práce začnou v březnu,“ sdělil Marek Pataky z odboru rozvoje a majetku žatecké radnice.

Město už delší dobu plánuje rekonstrukci mostku na místní komunikaci ve spádových Trnovanech, kvůli dalšímu zhoršení jeho stavu se ale musí přepracovat projekt. „Do budoucna ještě plánujeme opravu mostku přes bývalý mlýnský náhon u Lidového domu. Jinak máme všechny mosty a lávky v dobrém stavu,“ vysvětlil Pataky.

V Radonicích jako v Troji

To nemůže říct o mostu přes řeku Ohři v Radonicích městys Peruc na Lounsku. Most z roku 1984 je konstruovaný podobně jako loni zřícená lávka v pražské Troji a panují obavy, aby nespadl i on. Ačkoliv prohlídka mostu v Radonicích neukázala, že by byl přímo v havarijním stavu, jeho stav je špatný. A odborníci nechtějí riskovat, že se zřítí. Proto doporučili jeho uzavření. To se sice stalo loni v prosinci, tamní obyvatelé a chataři jej ale využívají pro chůzi dál. Nic jiného jim ostatně nezbývá, nejbližší mosty jsou kilometry daleko.

„Do budoucna plánujeme rozsáhlou rekonstrukci mostu, prvním krokem je vypracování projektu. Jednáme se starosty okolních obcí, zda by nám na projekt nepřispěli,“ sdělil místostarosta Peruce Jan Vnouček. Pro městys bude totiž finanční zátěží už jen vypracování projektu, o nákladné rekonstrukci či spíše výstavbě nové lávky ani nemluvě. Bez dotace pro Peruc neproveditelné.

A otevře se oficiálně ještě někdy lávka v Radonicích? „Zatím nejsou informace, proč spadla lávka v pražské Troji. Pokud se ukáže, že to bylo z důvodu, který v Radonicích nehrozí, most otevřeme. Musí se ale nějací odborníci za to zaručit,“ řekl místostarosta.