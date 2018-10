V Lounech park prokoukl, Žatec zatím revitalizaci odkládá

Ústecký kraj - Do zeleně mohutně investovali v Lounech či Chomutově, Žatec zatím vyčkává. Velké změny chystají v Mostě.

Opravy budov, obnova a oživení parku na obou březích Ohře, náklady více než 25 milionů. Masarykovy sady v Lounech procházejí kompletní revitalizací, hotovo má být v příštím roce. Naopak v Žatci se zatím park renovace nedočkal a ještě si na ni nějaký čas počká.

Lounský park a výstaviště procházejí rozsáhlou změnou. Práce začaly už loni na podzim. Masarykovy sady mají v budoucnu připomínat park, který tu byl za první republiky. „Chtěli jsme parku vtisknout jednotnou myšlenku, revitalizaci už si zasloužil. Obnovou projde postupně celý park, chceme, aby ho ještě více lidí využívalo k odpočinku, aby ještě více ožil,“ říká lounský starosta Radovan Šabata.

Zmizet má „chaotické“ vysazování stromů, prostor dostanou tradiční i moderní dřeviny. Hlavní koncept, systém hlavní třídy a okolních uliček, má být ale podobný tomu historickému, který vznikl zhruba před sto lety. Na vše dohlíží architekt.

Proinvestují až 30 milionů

Loni začali dělníci pracovat na levém břehu řeky. Tam už je hotovo, úpravy vyšly na šest milionů korun. Na podzim odstartují práce také na pravém břehu, měly by trvat rok a přijdou na zhruba stejnou sumu. Navíc byla dokončena kompletní rekonstrukce hlavního pavilonu na výstavišti za 14,5 milionu, vznikla kavárna a město tam plánuje pořádat řadu akcí.

Oživit se podařilo také letní amfiteátr. Opraven má být ještě jeden pavilon, celkem v parku město proinvestuje 25 až 30 milionů korun.

V Žatci o revitalizaci parku několik let mluví, ale prozatím byla odložena. Zatím totiž není ve městě shoda na tom, jak rozsáhlá by rekonstrukce měla být.

Zhruba před rokem chtělo město vypsat poptávkové řízení, ale nakonec od toho ustoupilo právě kvůli nejasnému zadání. „Chceme, aby to bylo komplexní řešení. Park by si revitalizaci jistě zasloužil, potřebuje ji, v budoucnu s ní určitě počítáme. Chceme park oživit, zkulturnit,“ tvrdí žatecký místostarosta Jaroslav Špička.

Co všechno by měla revitalizace zahrnovat a co by v parku mělo vzniknout, rozhodne pravděpodobně nové zastupitelstvo. O architektonické soutěži na vzhled parku však žatecká radnice prozatím neuvažuje.

Do parků letos investovala i další města v regionu. Například v Chomutově opravili za pět milionů rozárium, upraveno bylo i jeho širší okolí a vznikla fontánka. V Jirkově ve Svojkovských sadech nechala radnice opravit památník válečných obětí.

Velké změny se chystají v parcích v Mostě. Do léta 2019 má být za téměř 30 milionů hotovo lanové centrum, 3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm v parku Šibeník. Ještě letos tam navíc za zhruba půl milionu vznikne speciální hřiště s posilovacími sestavami a překážkami. Chystá se také revitalizace parku Střed.