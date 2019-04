V Lounech proběhnou příští týden zápisy dětí do školek

Louny - V Lounech proběhnou příští týden zápisy dětí do mateřských škol. Konají se ve čtvrtek 2. května od 8 do 15 hodin a v pátek 3. května od 8 do 12 hodin.

Zápis do mateřské školy. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Roman Nešetřil

V Lounech je devět městských a jedna soukromá mateřská škola. Do ní je zápis ve čtvrtek 2. května od 10 do 11.30 hodin.

Autor: Petr Kinšt