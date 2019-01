Louny - Dlouhodobá dopravní komplikace v Lounech se rychle blíží. Kvůli demolici dvou mostů a výstavbě nového přes dvojici železničních tratí se uzavře silnice v Říční ulici mezi centrem města a oblastí kolem podniku Legios a bývalého masokombinátu.

Most v lounské Říční ulici na archivním snímku | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

V místě jsou četné zahrádky, benzinová pumpa nebo čistírna odpadních vod. Auta budou muset na několikakilometrovou objížďku přes Černčice, provoz na asfaltové cestě vedoucí souběžně s Ohří budou řídit semafory.

S uzavírkou se počítá na několik měsíců. „Určitě to bude nepříjemná dopravní komplikace. Přemýšleli jsme o jiném řešení, varianty ale nejsou. Zvažovali jsme výstavbu provizorního mostu, na ten ale v místě není prostor. Ani zřízení dočasného přejezdu přes koleje za zimním stadionem není kvůli technickým problémům možné,“ vysvětlil starosta Pavel Janda.

Demolice mostů by měly začít v polovině února, výstavba nového se plánuje do podzimu letošního roku. Podle radnice by se silnice měla uzavřít těsně před demolicí. „Předpoklad zahájení prací je polovina února. Přesný termín ještě zástupci zhotovitele týden předem nahlásí, aby se komunikace neuzavírala v předstihu a zbytečně neztěžovala dopravu,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku města Loun Blanka Sunkovská.

Na uzavírku upozorní dopravní značky, na objízdné trase ji budou regulovat semafory „Rádi bychom docílili časového režimu, na který by si mohli lidé zvyknout. Třeba že v celou hodinu a vždy v půl to pojede jedním směrem, ve čtvrt a tři čtvrtě pak opačným,“ nastínil starosta.

Kromě zahrádkářů pocítí uzavírku i firmy, které v místě působí. „Všechny subjekty, kterých se uzavírka dotkne, jsme na ni upozornili dlouho dopředu. Je teď už na nich, jak se na to připravili,“ sdělil místostarosta Vladimír Antonín Hons.

V místě je výrobní závod společnosti Legios nebo čistička odpadních vod pro Louny. Nakolik se jich omezení dotkne, to se podle vyjádření podniků teprve uvidí. „Jak moc velká komplikace to pro naši společnost bude, ukáže až praxe. Denně přes most přejede v souvislosti s čističkou odpadních vod více než 30 aut, která budou muset jet po objízdné trase,“ sdělila ředitelka komunikace a marketingu Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová.

Plánovaná rekonstrukce zdaleka nejvíc ovlivní zásobování výroby i cesty zaměstnanců společnosti Legios. Areál v blízkosti železničního nádraží slouží k výrobě a opravám nákladních železničních vagónů. „Pro zásobování částečně využijeme železnici. Dodávky materiálu budou ale i nadále zajišťovat nákladní vozy po navržené objízdné trase,“ sdělil generální ředitel Petr Vlček.

Oba mosty přes železniční tratě ve směru na Most a Rakovník jsou dlouhodobě ve špatném stavu, už dřív na nich došlo k omezení dopravy. V plánu je jejich úplná demolice a výstavba nové, betonové mostní konstrukce. Násyp mezi současnými mosty se odtěží a místo dvou mostů vznikne jeden. Bude navíc širší. Šířka vozovky na mostě bude sedm metrů, po straně se plánuje metr a půl široký chodník. Náklady jsou 35 milionů korun, z podstatné části je zaplatí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.