/FOTO/ Za velkého vedra se v sobotu uskutečnil již 23. ročník atletického mítinku - Velká cena ČEZ.

Třiadvacátá Velká cena v atletice. | Foto: Ladislav Bába

Do sportovního areálu Základní školy Přemyslovců v Lounech se sjela téměř stovka atletů, pro které byly připraveny běžecké disciplíny, hod koulí, skok do výšky a skok do dálky. Pořadatelem této atletické akce je tradičně ASK Elna Počerady.