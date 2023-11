/FOTO, VIDEO/ V těchto dnech vrcholí oslavy lounského Vrchlického divadla. Je tomu dvacet let, co bylo znovuotevřeno po rozsáhlé rekonstrukci.

V Lounech si od září připomínají výročí divadla. Teď proběhl slavnostní večer | Video: Ladislav Bába

„Oslavy jsme pojali trošku jinak, než tomu bylo v minulosti. Slavit jsme začali už 1. září. Vlastně celá druhá polovina letošní sezony, to znamená září až prosinec, jsou vlastně slavnost. Zahájili jsme poměrně masivní reklamní kampaň, vyšel velký inzerát – plakát, který vlastně shrnoval to, čemu my říkáme 20 let - divadlo – hudba – zábava. Chtěli jsme takto komunikovat a říct lidem, že jsme otevření úplně pro všechny a přinášíme program pro každého," řekl na slavnostním večeru ředitel divadla Jakub Bielecki. Za dvacet let se v divadle uskutečnilo přes tři stovky různých akcí a navštívilo ho hodně přes půl miliónu diváků.

Slavnostní program byl složen z vystoupení nejbližších přátel divadla. Vystoupila taneční skupina HD Zlouni, manželé Čechovi, kteří vedou na Zastávce taneční, Superkus Základní umělecké školy Louny, pěvecký sbor Kvítek. Součástí večera bylo také vyhodnocení výtvarné soutěže. Třešničkou na dortu pak bylo ocenění Města Loun, které se dostalo paní Haně Benešové, ta v Lounech před mnoha lety založila velice populární Klub přátel hudby. A popřát jí přijela opravdu osobnost klasické hudby, vynikající klavírista profesor Ivan Klánský.