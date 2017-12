V Lounech zvou na veřejné bruslení každý den

Louny - Milovníci pohybu na ledě mohou přijít na zimní stadion na Silvestra i na Nový rok.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Každý den mohou po vánočních svátcích vyrazit milovníci pohybu na veřejné bruslení v Lounech. Pro veřejnost je zimní stadion otevřen ve středu 27. prosince od 14.15 do 15.45 hodin, ve čtvrtek 28. prosince od 14.15 do 15.45 hodin, v pátek 29. prosince od 16.15 do 17.45 hodin. Otevřeno je také během víkendu. V sobotu 30. prosince od 13.15 do 14.45 hodin, v neděli 31. prosince pak od 13 do 14.30 hodin.

V pondělí 1. ledna bude ledová plocha pro veřejnost přístupná od 13.30 do 15 hodin. V dalších týdnech v lednu pak bude v Lounech veřejné bruslení probíhat vždy tři dny v týdnu, v úterý, sobotu a v neděli.

Zájemci o bruslení mohou přijít také do Žatce, kde je na tamním náměstí Svobody venkovní kluziště před radnicí.