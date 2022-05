Radnice vypsala výběrové řízení na firmu, která práce během léta provede. Hotovo má být do začátku nové divadelní sezony v první polovině září.

Kabina výtahu zůstane stejně jako nyní pro čtyři osoby, maximální nosnost se zvýší z 320 na 450 kilogramů.

Výměna výtahu se v divadle plánuje několik let, zatím k ní nedošlo. Využívají ho návštěvníci k přesunu do prvního patra budovy, kde je příchod do hlediště a kavárna.