Do Domova pro seniory U Pramene v Lounech nastoupí vojáci. Z podnětu ředitelky zařízení požádalo o pomoc město.

S testováním v domovech pomáhá armáda. | Foto: Deník / Karel Pech

„Armáda reagovala obratem a do domova by měla na pomoc nastoupit v pátek 27. listopadu. Děkuji za rychlost a ochotu,“ sdělil starosta Pavel Janda. V tuto chvíli je přibližně patnáctka zaměstnanců domova v pracovní neschopnosti nebo ošetřují člena rodiny a provoz zařízení je na hraně udržitelnosti. Podle ředitelky domova Jany Černé do domova nastoupí šest vojáků. „Budou u nás bydlet. Pomáhat nám například s úklidem, dezinfekcemi prostor nebo se stravou či prádlem,“ vysvětlila.