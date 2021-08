Tisíce aut denně projíždějí přes celý Lubenec na Podbořansku. Řada řidičů tu nohu z plynu příliš nesundá, centrem městečka se každý den řítí „provazy“ osobních i nákladních aut. Není nouze o nebezpečné situace a nehody. To má už za pár dní skončit. Po desítkách let slibů a neustálých odkladů se podařilo dokončit obchvat, zprovozněný má být nový úsek dálnice D6 Praha – Karlovy Vary za pár dní. „Konečně,“ shodují se nadšeně v Lubenci.

„Jsem moc rád. Po 40 letech se to povedlo. Konečně přejedeme křižovatku. Někdy tam čekáme deset nebo i patnáct minut, to nejde,“ usmívá se Jiří Kříž. „Spokojenost, konečně. Doprava je v Lubenci hrozná, auta jezdí přes celou obec ve dne v noci. Jsou to tisíce aut, hrozný provoz. Někteří jezdí i dost rychle, předjíždějí, riskují. Na hlavní často docházelo k hodně nebezpečným situacím. A těch nehod za ta léta. Konečně se to zklidní,“ připojuje se Michal Kopecký.

Roky slibů

Dokončení obchvatu, který má ulevit přetíženému centru Lubence a odvést odtamtud obrovské množství osobních i nákladních aut, vítají i další lidé z městečka a okolí. V anketě Deníku se nikdo nevyslovil, že by nebyl rád, že obchvat konečně je. „Bydlíme deset kilometrů odsud a přes Lubenec jezdíme hodně často. Určitě to bude o mnoho lepší, pro Lubenec i pro řidiče. Obec bude bez toho strašného provozu a řidiči nebudou muset pořád jet padesát nebo sedmdesát, konečně budou moci jet,“ byl po prohlídce nové dálnice, která proběhla jen několik dní před jejím otevřením, nadšený Milan Havlík.

O tom, že by se obchvat okolo Lubence měl stavět, slýchávali místní už desítky let. Poprvé prý už dlouho před sametovou revolucí. Poté tento slib opakovala prakticky každá vláda, několik ministrů dopravy se v Lubenci bylo dokonce podívat a sliby potvrdili, včetně závazných dat, kdy se začne stavět. Například Vít Bárta.

Jenže vždy nakonec z různých důvodů došlo k odkladu zahájení výstavby. Kvůli změně priorit, nedostatku financí nebo změně projektu. Až v roce 2018 se v Lubenci dočkali. „Výstavba obchvatu nejen urychlí spojení Prahy s Karlovými Vary, ale významně se sníží provoz v naší obci. To pro nás znamená především zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci, dále se sníží hlučnost a prašnost,“ vítá obchvat také starosta Lubence Jiří Chaloupecký.

Během let docházelo v Lubenci k různým úpravám silnice. Dělníci stavěli středové ostrůvky, měnilo se značení, snižovala se rychlost. Vše kvůli zvýšení bezpečnosti. Změny ale moc nepomáhaly, řada řidičů dál přes obec nesundala nohu z plynu a aut bylo s přibývajícími lety více a více. Jediným lékem tak byla stavba obchvatu.

Když se obchvat měst zprovozňuje, na řadě míst se obávají, že z nich zmizí „život“. V Lubenci ne. „Myslím, že s novým obchvatem Lubence nic neztratíme, naopak se zbavíme tisíců projíždějících automobilů. Nemyslím, že by obchodníci v Lubenci přišli o zákazníky. Máme tady velký autobazar nebo výrobce vitráží, společnost Sklo art, dobře zavedené firmy, k nimž si jejich zákazníci najdou cestu i po zprovoznění obchvatu. V místní prodejně potravin si projíždějící občas něco koupí, daleko větší podíl zákazníků ale tvoří zdejší lidé a chalupáři,“ věří starosta.

Přidávají se k němu i další obyvatelé Lubence. „Nic nezmizí. Zastavilo se tu jen pár lidí, hlavní jsou místní,“ potvrzuje Jiří Kříž.

Nový úsek dálnice z Prahy do Karlových Varů bude zprovozněný v úterý 31. srpna. Pětikilometrový úsek čtyřproudové silnice vyšel na více než jednu miliardu korun. Vede severně od Lubence, kde na silnici ve směru na Podbořany vyrostla mimoúrovňová křižovatka.