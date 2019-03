Žatecko – Přes sedm set lidí zaměstnala společnost Nexen ve své české továrně na výrobu pneumatik, která se dokončuje v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Investice za 23 miliard korun ale nabrala zpoždění.

Podle původních plánů měla začít s produkcí s koncem loňského roku, náběh výroby se ale posunul o několik měsíců. Zatím k tomu nedošlo. Za zpožděním stojí několik faktorů. Ukázalo se, že časový harmonogram výstavby tak velké továrny byl příliš optimistický. Práce začaly na jaře roku 2017.



„Usilujeme o to, aby byla výroba zahájena co nejdříve. Termín jejího spuštění záleží na získání povolení k užívání jednotlivých skupin objektů,“ přiblížil mluvčí společnosti Ivan Dzido.



V obří továrně se dokončují stavební práce a vybavuje se výrobními technologiemi. „Tak jak nám to umožňuje stav jednotlivých objektů, žádáme příslušné úřady o povolení k jejich užívání. Na pracovištích, které jsou už dokončeny, probíhá kontrola kvality stavebních prací a instalování výrobních technologií,“ dodal mluvčí.