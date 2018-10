V noci projede regionem nadměrný náklad. Míří do Prunéřova

Ústecký kraj – Řidiči, pozor, krajem pojede nadměrný náklad!

Nadměrný náklad. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Sonnek

V noci ze středy 3. na čtvrtek 4. října bude z hraničního přechodu v Krásném Lese do Prunéřova přepravován nadměrný náklad. Souprava o délce 56,5 m, výšce 4,5 m, šířce 4 m a hmotnosti 270 tun vyjede z hraničního přechodu ve středu ve 22 hodin a do elektrárny v Prunéřově by měla dorazit ve 4.30 hodin ve čtvrtek ráno.

Plánovaná trasa přepravy:

Krásný Les, státní hranice – D8 - D8 exit 48 - I/15 Třebenice - Libčeves - II/249 (příp. II/257 směr Kozly) – I/28 Raná - Louny - I/7 - Postoloprty - D7 - Chomutov - I/13 - III/01328 - Prunéřov-elektrárna

(pol)