Bez ohledu na to se z Loun na novou halu ozývá kritika. Na konci léta se ve městě diskutovalo o cenách vstupného, některým lidem se zdály příliš vysoké. Dalším kritizovaným tématem je, že v bazénu nemohou probíhat plavecké závody na krajské úrovni. Ke změnám, které to měly zajistit, zatím nedošlo. „Bohužel, pokud se neprovedou určité úpravy bazénu, závody na krajské úrovni se v Lounech pořádat nemohou,“ sdělila předsedkyně krajské organizace Českého svazu plaveckých sportů Gabriela Soukupová. Závodním plavcům vadí na novém bazénu několik věcí, tou nejzásadnější je, že jeho část u prosklené stěny budovy je do oblouku. To technická pravidla pro konání závodů neumožňují nebo s tím spíše ani nepočítají. Plavci požadují, aby se prostor při závodech alespoň provizorně zakryl.

„Rozhodčí se musí při závodech pohybovat podél bazénu. Musí sledovat plavce, ne to, kam šlape, aby nespadl do vody,“ vysvětlila Soukupová. Řešením by bylo jakési lávka nebo molo, které by zakrylo oblouk v bazénu v místech, kde do něj vedou schody.

Pokud by se v nové lounské plavecké hale měly konat závody na krajské úrovni, což bylo v té staré pravidelně, muselo by se pro rozhodčí a 150 až 200 soutěžících vytvořit vhodné zázemí. Znamenalo by to vypuštění brouzdaliště a tobogánu, které se nacházejí hned vedle plaveckého bazénu, neboť okolo bazénu není dostatek prostoru pro přípravu plavců na závod.

Město na potřebné úpravy, tedy nákup „mola“, uvolnilo pro svou příspěvkovou organizaci - Lounskou správu plaveckých areálů - půl milionu korun. Ta peníze ale nevyužila. „Částku jsme nevyčerpali, vrátila se městu. S plaveckým svazem řešíme, zda je to opravdu nutné. Pokud se ukáže, že ano, přikročili bychom k tomu,“ sdělila ředitelka organizace Andrea Kuďousková. Tolik peněz nebude ale zřejmě potřeba, závodní plavci nabízejí řešení, které by mělo vyjít na zhruba 150 tisíc korun.

Město na výstavbu nové plavecké haly dostalo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci 40 milionů korun, její podmínkou je, aby sloužila sportovcům. „Tuto podmínku splněnou máme, sportovci, nejen plavci, halu využívají. Určitě ale chceme, aby se v nové hale mohly plavecké závody přiměřené její velikosti konat. Myslím, že nebude problém v průběhu roku 2021, pokud přijde v této souvislosti požadavek, peníze znovu uvolnit,“ ujistil lounský starosta Pavel Janda.

Plavecký klub Prosen Louny má v současné době 150 dětí. V minulých letech, kdy se starý bazén zboural a nová hala na témže místě ještě nebyla v provozu, jeho závodní plavci trénovali v Bílině. Řada zvláště malých dětí v Lounech s aktivním plaváním přechodně skončila, teď se po dostavbě bazénu do klubu vrátily. „Byli bychom rádi, kdyby v Lounech závodit šlo,“ prohlásila předsedkyně Plaveckého klubu Prosen Louny Jana Prokešová.

Podobně hovoří i Gabriela Soukupová. „Věřím, že město vytvoří adekvátní podmínky pro své sportovce, že bude mít zájem, aby se sportovci reprezentující své město cítili ve svém novém působišti dobře a nemuseli hledat zázemí v jiných městech. Věřím, že vedení města dostojí svým slibům a že se v nové plavecké hale v Lounech budou závody na krajské úrovni konat a že budou tak jako v minulosti patřit i díky perfektní přípravě pořadatele, tedy lounského plaveckého klubu Prosen, zase patřit mezi ty nejlepší,“ uzavřela.