Do tří základních škol, které zůstaly v okrese Louny otevřené, zatím chodí jen minimum žáků. Jde o ZŠ Husova v Podbořanech, Jižní v Žatci a Kpt. Otakara Jaroše v Lounech. Zařízení jsou určená pro děti rodičů z pro stát klíčových oborů v boji proti pandemii, aby s nimi nemuseli zůstat doma. Například zaměstnance bezpečnostních sborů, zdravotnictví, hygienických stanic nebo organizací poskytujících zdravotní služby. Zmíněné školy mohou navštěvovat také děti jejich pedagogického sboru a dalších zaměstnanců. A právě ve většině případů tito žáci do škol zatím jako jediní chodí.

Ve středu 14. října bylo ve třech otevřených školách v okrese Louny dětí sice jen několik, jejich ředitelé ale očekávají na základě dotazů rodičů vzrůstající zájem. „Máme dnes ve škole čtyři děti, ale volají další rodiče, takže očekávám, že zájem se bude zvyšovat a počty dětí budou postupně růst,“ sdělil ve středu ředitel žatecké ZŠ Jižní Martin Hnízdil.

V ZŠ Husova v Podbořanech nebyl ve stejný den žádný žák, jedno dítě je nahlášené na příští týden. „Jsme připraveni, můžeme poptávku ze strany rodičů řešit ze dne na den,“ ujistila ředitelka školy Jana Šipošová.

Rovněž do ZŠ a MŠ kpt. Otakara Jaroše Louny přišlo ve středu 14. října jen minimum dětí. „Rodiče ale volají, informují se. Předpokládám, že zájem postupně poroste,“ přiblížil ředitel školy Vlastimil Lisse.

Pro děti, které chodí do škol, je k dispozici jídelna. Pro ostatní je to různé. Zatímco ta při podbořanské škole je v provozu, žatecká ZŠ Jižní ji pro žáky na distanční výuce uzavřela. „Požadovaná hygienická nařízení můžeme zajistit,“ řekla za Podbořany Šipošová. „My tato opatření zajistit nemůžeme, proto je školní jídelna pro žáky na distanční výuce uzavřená. Kdyby se nám do ní nahrnuly během dvou hodin stovky dětí, popřely bychom smysl současných opatření,“ popsal praxi ze Žatce Hnízdil.

Do škol mohou děti ve věku od tří do deseti let, jsou otevřené od 6 do 16 hodin, v případě podbořanské a lounské školy o něco déle. V celém Ústeckém kraji je takto otevřená dvacítka škol.

Jedním z oborů, pro jejichž pracovníky zůstaly vybrané školy otevřené, je zdravotnictví. Nemocnice v Lounech a Žatci žádné problémy s personálem kvůli uzavření základních škol v současné době nemají. „Žádné komplikace v provozu způsobené výpadkem personálu nemáme, neměli jsme je ani na jaře,“ uvedla Radka Miloševská, mluvčí společnosti Agel, která lounskou nemocnici vlastní. „V našem případě je předpoklad, že zůstanou doma pouze dvě naše zaměstnankyně, ale to ještě není jisté, možná v práci nakonec zůstanou. I kdyby ne, jsme schopni je zastoupit,“ podotkl ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Otevřené zůstávají mateřské školy. Smyslem je, aby rodiče dětí i dál chodili do práce. „Situaci v našich mateřských školách sledujeme, zatím jsme nezaznamenali zprávy, že by některá měla nedostatek personálu kvůli tomu, že by její zaměstnanci zůstali doma s dětmi,“ dodal žatecký místostarosta Radim Laibl.