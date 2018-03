V Peruci kácí 11 kaštanů, jejich stav je velmi špatný

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 12 200 Kč

Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech uklízečka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 12900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, Husova 402 , Požadujeme výpis z rejstříku trestů, pečlivost, samostatnost., Specifikace místa: úklid kancelářských a sociálních prostor ., místo vhodné pro OZP, Příspěvek na stravu (stravenky) po zkušební době, Pracovní doba: od 6:00 do 14:00, Nástup 1.4.2018, Zájemci zasílejte životopisy na email: irena.stillerova@procusys.cz, tel.kontakt: 415628351 - volat od 8,00 do 14,00 hod, osobně na provozovně Legios, vchodl z Říční ulice louny. Pracoviště: Procusys services a.s., pracoviště legios, Husova, č.p. 402, 440 01 Louny 1. Informace: Irena Štillerová, +420 415 628 351.