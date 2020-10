„Plánujeme zprovoznit kluziště v polovině listopadu, samozřejmě při dodržení platných hygienických opatření,“ sdělil podbořanský starosta Radek Reindl.

Většímu srocování lidí na ledě chtějí v Podbořanech zabránit střídáním bruslařů v pravidelných časových intervalech nebo zavedením rezervačního systému. Lidé na ledě budou muset mít povinně roušky nebo zakryté dýchací cesty šálami či kuklami. „Bereme to jako službu pro veřejnost, která teď nemá moc možností, kde trávit volný čas,“ dodal starosta. Bruslit na mobilním kluzišti by se mělo do konce února, aby si děti mohly na ledě užívat i během jarních prázdnin. Ty připadají na okres Louny na poslední týden v únoru.

Podbořany si na dvě sezony, 2020/21 a 2021/22, pronajmou mobilní kluziště za 2,3 milionu korun. „Pokud se ukáže, že je o bruslení zájem, pak ho koupíme do majetku města. Cena za pronájem se nám odečte, takže bychom doplatili zhruba dva miliony korun,“ vysvětlil Reindl.

Přípravné práce pro instalaci kluziště jsou hotové, vyroste na místě starého a nevyužívaného hřiště na plážový volejbal. To se odstranilo, plocha srovnala.

Provozovatel koupaliště Petr Ulke rozhodnutí města vítá. „Je dobře, že areál díky kluzišti bude využitý nejen během léta,“ řekl. „Bruslaři budou mít k dispozici toalety, odpoledne a během víkendů občerstvení, otevřu půjčovnu bruslí. V ní bude přibližně padesát párů bruslí, třicet pro děti, dvacet pro dospělé,“ nastínil.

Kluziště bude mít rozměry 15 x 30 metrů, tedy stejné jako v Žatci. Tam jej vlastní technická správa města, kluziště bývá v provozu před žateckou radnicí zhruba od poloviny prosince. Letos byla v plánu jeho stavba o něco dřív. „Uvidíme, jaká opatření budou platit v listopadu. Podle toho se rozhodneme,“ sdělil jednatel Technické správy města Žatec Andrej Grežo.

Ve městě je o bruslení mezi lidmi zájem, vedou se debaty, zda pro ledovou plochu také nevyužít hokejbalové hřiště na sportovišti vedle koupaliště. „Je to ve fázi úvah, debatujeme o tom. V nastávající sezoně to určitě nebude,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Jediným městem v okrese, kde je zimní stadion, jsou Louny. V současné době je v souladu s vládními nařízeními mimo provoz. „Jedeme na co možná nejnižší náklady, led chladíme na minimum, jen abychom ho udrželi,“ popsal Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun, která se o tamní zimní stadion stará

„Pro nás je nejhorší nejistota, kdy budeme moci zase otevřít. Současná opatření mají platit do konce října, ale nikdo neví, zda to nebude déle. Kdybychom věděli, že budeme mít zavřeno třeba měsíc a půl, led bychom úplně rozpustili,“ dodal. Na zimním stadionu probíhá údržba a drobné opravy, které byly v plánu v závěru roku.