Žádné návštěvy blízkých, strach, osamělost. Klienti domovů pro seniory po celé republice prožívají už dlouhé měsíce těžké chvíle. Oproti jaru se v nich situace rapidně zhoršila, nákaza se nevyhýbá ani důchodcům, ani ošetřujícímu personálu. V podbořanském zařízení, kde je situace nejhorší, začala pomáhat armáda. Pochmurnou atmosféru se snaží zlepšovat lidé, kteří seniory i personál podporují na sociálních sítích nebo skrze malé pozornosti.

Dvanáct vojáků ze žateckého 41. mechanizovaného pluku „generála Josefa Malého“ nastoupilo do služby v podbořanském domově pro seniory na začátku tohoto týdne. „Vojáci se střídají ve dvanáctihodinových směnách jako pomoc zdravotnickému personálu. Budeme plnit to, co od nás bude zdravotnický personál potřebovat,“ vysvětluje velitel útvaru Jiří Hurník. Pomáhají přímo s pacienty, včetně těch imobilních. Vojáci ze Žatce neslouží jenom v okrese, zaskakují aktuálně i v Karlovarském kraji. Pracují například v zařízení následné rehabilitační a hospicové péče v Nejdku nebo v covid centru v Mariánských Lázních.

V polovině tohoto týdne skončila v Podbořanech druhá etapa testování zaměstnanců a obyvatel domova. „Celkem bylo testováno 59 obyvatel. Z tohoto počtu bylo šest pozitivních. Z celkového počtu testovaných zaměstnanců, 44, byly potvrzeny tři případy covid pozitivních,“ vypočítává ředitel zařízení Kamil Hajný. První etapa, která proběhla 17. října, dopadla mnohem hůře. Z 92 klientů měla pozitivní test více než třetina. S pozitivním výsledkem skončila i třetina personálu. Právě proto bylo nutné povolat na pomoc armádu. Situace se ale podle Hajného za uplynulých čtrnáct dní výrazně zlepšila, což potvrdilo i nové testování.

Sedmnácti klientům domova, kterým testy odhalily nákazu v polovině října, už skončila karanténa. Ta se obešla bez výrazného zhoršení zdravotního stavu pacientů. „Průběh jejich onemocnění byl relativně příznivý. Poslední tři dny před ukončením karantény byli již bez příznaků onemocnění,“ doplňuje Hajný.

Výrazně lepší situace než v Podbořanech panuje v Žatci. Ve druhé polovině října tu proběhlo plošné testování, které odhalilo nákazu u jedné pečovatelky a u tří klientek. Všichni jsou ale zdravotně v pořádku. S čím ale domov bojuje, je izolace seniorů, kterým chybí blízcí. Zákaz návštěv má podle ředitele domova Petra Antoniho devastační dopady na psychiku klientů.

„U nás jsme vyhlásili zákaz návštěv od pátku 9. října s tím, že jsme dle tehdejších informací vlády doufali, že toto opatření bude nutné na období dvou týdnů. Současná velice špatná situace se šířením covidu ukazuje, že se zřejmě bude jednat o mnohem delší časový úsek. Nezbývá nám všem než doufat, že se situace začne snad v dohledné době zlepšovat,“ věří Antoni.

Klientům, personálu i armádě zvedá náladu podpora a vlna solidarity od lidí. Na sociálních sítích od nich dostávají podpůrné vzkazy. „Zasloužíte si chválu i velké DÍKY. Je až neuvěřitelné, co vše děláte pro lidi,“ chválí nasazení žateckých vojáků Hana Zvoníčková.

Podobně se vyjadřuje i Krista Walker. „Pamatuju, jak u nás v práci byli po povodních pomáhat vojáci. Byla to těžká doba, smutná, ale pohled na ty kluky plný energie všem zvedl náladu. Myslím, že i po psychické stránce je to pro klienty a hlavně klientky obrovská vzpruha,“ myslí si.

Do domovů také míří dárky a pozornosti. Žatecký dům doslova rozsvítily a provoněly čerstvé květiny, které darovalo jedno ze žateckých květinářství. Personálu, který nemá čas si pořádně vydechnout, doplňují energii napečené moučníky. V Podbořanech zase lidé zdravotníkům posílají koláčky nebo čokoládu.