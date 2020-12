„Podle reakcí lidí jsme čekali o bruslení velký zájem a ten se potvrdil. O víkendu přišlo hodně lidí,“ sdělil správce podbořanského koupaliště Petr Ulke. Kluziště lze využívat za dodržení současných proticovidových opatření pro hromadné venkovní akce, bruslaři by tedy měli mít nasazené roušky a v jednu chvíli by jich mělo být na ledě maximálně padesát.

U kluziště je v provozu půjčovna bruslí, občerstvení i stan pro ohřátí návštěvníků. „Budeme ještě některé věci dolaďovat, dokoupíme například další brusle do půjčovny, menší branky na hokej, objednané jsou také hrazdičky pro začínající malé bruslaře,“ přiblížil Petr Ulke.

Zatímco mobilní kluziště v Podbořanech je úplnou novinkou, v Žatci před radnicí se bruslí už několik sezon. Kluziště se tam staví od minulého týdne, provoz by mělo v závislosti na počasí spustit kolem poloviny prosince.

Bruslit je možné také v Lounech. A to na zimním stadionu. Oblíbená veřejná bruslení se sice kvůli opatřením nekonají, ale správa sportoviště nabízí veřejnosti pronájem ledové plochy. Na hodinu za 1800 korun. Bruslařů může být v souladu s vládními nařízeními maximálně deset. „Na zimním stadionu probíhají tréninky, hokejová utkání ani veřejná bruslení se nekonají. Proto je oproti běžnému provozu víc volného časového prostoru pro pronájmy ledu,“ vysvětlil Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun, která se o tamní zimní stadion stará.

Otázkou zůstává, zda se bude bruslit i v dalších dnech. Pokud by v Česku opět začala platit přísnější protiepidemická opatření, venkovní i vnitřní sportoviště se zavřou. „Zřejmě bychom vypnuli chladicí agregát a led rozpustili. Pokud by se opatření opět uvolnila, bruslit by se zase mohlo během dvou dní. Výroba ledu je celkem rychlá,“ sdělil podbořanský starosta Radek Reindl.