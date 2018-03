V Podbořanech studenti stávkovali, jinde v regionu ne

Okres Louny – Protest podpořila řada studentů vysokých a středních škol. V zemi jich celkem bylo na tři sta.

Stávkující studenti podbořanského gymnázia.Foto: archiv studentů

Obavy o demokracii, nevhodné chování některých vrcholných politiků a údajné nedodržování ústavních a společenských zvyklostí. Tyto důvody přiměly tisíce studentů z vysokých a středních škol po celé republice ve čtvrtek v poledne nakrátko opustit učebny a stávkovat. V okrese Louny se zapojili žáci podbořanského gymnázia, jinde se neprotestovalo. Akci podpořila také řada vysokoškoláků z regionu.

Podbořanští studenti gymnázia nejprve ráno před začátkem vyučování rozdávali vyrobené odznáčky a podepisovali výzvu. V poledne pak vyšli před školu. „Ke stávce se připojilo dvacet studentů,“ řekla Deníku Zuzana Hvězdová, studentka z Podbořan.

Tamní škola akci nepodpořila, přesto nakonec studenti protestovali. Diskutovali a podpořili výzvu.

V dalších středních školách v okrese Louny se nestávkovalo. „Studenti nevyjádřili přání stávkovat, nezaregistrovali jsme žádný zájem,“ uvedla Simona Vágnerová, ředitelka Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla v Lounech. Stejné to bylo také na lounském gymnáziu. „Nikdo zájem stávkovat nevyjádřil,“ řekl také Miroslav Řebíček ze žateckého gymnázia. Ani na dalších školách se neprotestovalo.

O čem je #vyjdiven! Akci svolali skrze sociální sítě studenti DAMU. Kromě čtvrteční stávky se sbírají podpisy pod výzvu, která vyzývá prezidenta a premiéra k respektování Ústavy, vládu v demisi aby nečinila důležité kroky a zároveň nabádá senátory k větší kontrole dodržování ústavních zvyklostí. Petice zamíří do senátu a do prezidentské kanceláře. Zároveň je možné se k akci dále připojit skrze Facebook. Stačí se vyfotit s hastagem #vyjdiven! Organizátoři by chtěli v budoucnu v akcích pokračovat a vytvořit studentskou platformu.

Studenti ze Žatecka, Lounska a Podbořanska se o možnostech stávky bavili hlavně na sociálních sítích, uskutečnila se nakonec ale jen v Podbořanech.

Akci ale podpořila celá řada studentů vysokých škol z okresu Louny. „Zapojuji se proto, že mi není lhostejné, co se v ČR děje,“ prozradil například David Urban, student pražské VŠE ze Žatce. „Zapojil jsem se v Plzni před fakultou elektrotechniky,“ uvedl i Vojtěch Valenta.

Studenti se sešli také u gymnázia v Mostě:

nebo u ústecké univerzity:

Studentům se nezamlouvá současné chování a výroky prezidenta, ale ani vlády a některých dalších politiků. Podle nich ohrožují demokracii a jsou nevhodné. Například ve vztahu k médiím, v kauze komise pro kontrolu GIBS, ale i v dalších a dalších případech. Vadí také důležité kroky vlády bez důvěry. „Vyzyváme ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot,“ píše se v prohlášení akce #Vyjdiven. Do té se zapojilo přes 300 škol.

Deník se na reakci na stávku zeptal také mluvčího prezidenta Miloše Zemana. „Pan prezident plně ctí rozhodnutí občanů ve svobodných a demokratických volbách,“ sdělil Jiří Ovčáček.

Části studentů se nelíbí, jak se v současné době „dělá“ politika u nás. „Vadí mi neustálá diskreditace nezávislých novinářů a médií z pozice prezidenta. Není přeci možné, aby vláda v demisi, vláda, kterou vede trestně stíhaný člověk, přijímala nějaká zásadní rozhodnutí. Prezident porušuje sliby, měl by být osobou, ke které lidé vzhlíží. Člověk, který je vzorem naší společnosti. Neměl by lhát a dezinformovat občany,“ vybírá několik důvodů ke stávce David Urban.

Jsou ale i studenti, kteří si myslí, že se stávkuje proto, aby se nemuselo do školy. „Myslím si, že u nás to tak je. Že někteří ani neví, o co jde, jen chtějí pryč ze školy,“ uvedla studentka vyšší odborné školy Petra.

Studenti, kteří se připojili ke stávce, jí ale oponují. „Tak to není. Vadí nám chování některých politiků. Nechceme jen nečinně přihlížet,“ říká Urban.