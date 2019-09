Městská policie v Podbořanech přece jen bude. Fungovat má v počtu čtyř strážníků, se zahájením jejich činnosti se počítá od ledna příštího roku.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Redakce

O zřízení městské policie se v Podbořanech diskutovalo dlouhá léta, většina stran to měla před loňskými komunálními volbami ve svém programu. V první polovině letošního roku to ale spíš vypadalo, že je její zřízení v nedohlednu. Jedním z hlavních důvodů bylo, že se nikdo nepřihlásil do výběrových řízení na pozici strážců zákona. V tomto týdnu ale podbořanští zastupitelé drtivou většinou rozhodli, že městská policie ve městě vznikne.