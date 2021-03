Zaměstnanci státní i městské policie, armády, zdravotníci, pracovníci hygieny a další určené profese mohou dát své děti do základních a mateřských škol také po 1. březnu.

Koronavirus. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Pro rodiče určených profesí budou otevřené v každém větším městě. Například v Lounech to bude ZŠ a MŠ Ktp. Otakara Jaroše a MŠ Kpt. Nálepky. Ostatní školy a školky ve městě zůstanou od 1. března v souladu s vládními nařízeními uzavřené. "Rodiče, kteří budou pečovat o své děti doma, z důvodu uzavřeného školského zařízení, mohou požádat o ošetřovné," upozornila lounská radnice. To se týká dětí mladších 10 let.