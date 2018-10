V průmyslové zóně Triangle mají některé ulice jména

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě zaměstnanec ve výrobě měchů. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Poděbradova 2506 Louny, lepení, potahování a čištění měchů, manuální zručnost - jemnější práce, kontakt: telč. 415627588, email: harmonikas@harmonikas.cz,, vždy k poslednímu dni v měsíci od 9,00 hod do 11,00 hod osobně na uvedené adrese. Pracoviště: Harmonikas s.r.o., Poděbradova, č.p. 2506, 440 01 Louny 1. Informace: Ladislav ml. Titlbach, +420 415 627 888.

Obsluha zemních a příbuzných strojů technik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Cítoliby a zakázky zaměstnavatele, pracovní náplň - provádění montážních prací na vysokotlakých potrubích, obsluha techniky (kompresory, čerpadla), požadované dovednosti: zájem o práci a další vzdělávání, praktické myšlení a samostatnost, fyzická zdatnost, ŘP sk B (C výhodou), svářečský průkaz výhodou,, vzdělání střední odborné vyučen (maturita výhodou), nabízené podmínky: nadstandardní finanční ohodnocení, nadstandardní lékařská péče a systém pojištění, další průběžné vzdělávání, možnost rozšíření řidičského oprávnění, benefity: mobilní telefon, stravenky, kontakt: 777711099, tomas.blaha@ceps-as.cz. Pracoviště: Ceps a.s., středisko cítoliby, Skladatele Kopřivy, č.p. 170, 439 02 Cítoliby. Informace: Tomáš Bláha, +420 777 711 099.

Technika a elektrotechnika - Fajn práce ve skladu - až 25.000 Kč/m+super benefity 20 000 Kč

Pro naše významné klienty, společnosti specializující se na výrobu v oblasti automobilového průmyslu, hledáme nové spolehlivé a šikovné kolegy/ně do skladu. Máte zkušenost s obsluhou vysokozdvižného vozíku a chtěli byste ji využít? Nemáte platný průkaz VZV? Nevadí! Průkaz není podmínkou, důležitá je praxe a Vaše zkušenosti a hlavně chuť se učit. Nabízíme dlouhodobou spolupráci, zajímavou měsíční mzdu i další příplatky a bonusy. Hledáte práci v blízkém okolí svého bydliště a nevíte jakou si vybrat? Tak se určitě ozvěte a my Vám s výběrem rádi pomůžeme a vybereme práci přímo pro Vás. Co bude Vaše náplň práce: Manipulace s materiálem. Zajištění nakládek a vykládek. Zásobování výrobních linek. Práce s VZV. #JP1xS