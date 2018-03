V sobotu zavlají tibetské vlajky na šesti místech okresu Louny

Okres Louny - V celé zemi se ke kampani připojí stovky měst a obcí. Symbolicky vyjádří podporu utlačované zemi.

Tibetská vlajka. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Čtyři města a obce a dvě školy v okrese Louny se připojí ke kampani Vlajka pro Tibet. V sobotu 10. března symbolicky vyvěsí vlajku tohoto státu uprostřed vysokých hor na protest proti desítky let trvající čínské okupaci.

V ČR se do kampaně zapojí 723 měst a obcí, v okrese Louny to jsou Podbořanský Rohozec, Nepomyšl, Postoloprty a Louny. Zapojí se také devět desítek škol. Z toho dvě žatecké Střední odborné učiliště a Střední odborná škola a Základní škola náměstí 28. října. Vyplývá to z údajů občanského sdružení Lungta, které kampaň dlouhodobě organizuje.

Vlajka pro Tibet je každoroční mezinárodní kampaň konaná vždy 10. března na výročí Tibetského národního povstání, jejímž cílem je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu formou vyvěšení tibetské vlajky. Celosvětová akce vznikla v západní Evropě v polovině devadesátých let 20. století. V roce 1996 se poprvé připojila také čtyři česká města (např. Praha 3). V ČR kampaň koordinuje spolek Lungta.

Například v roce 2011 podpořilo v ČR akci 403 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Roku 2013 jich bylo celkem 467.

Zdroj: Wikipedia.org