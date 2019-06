Jsou finalisty krajského poháru, mají ale možná nejhorší tribunu pro diváky v regionu. Řeč je o fotbalistech žateckého Slavoje. Spolu se svými fanoušky čekají na zakryté sezení roky a ještě minimálně jeden si počkají. Radnice totiž nechává přepracovat projekt, hledá cesty, jak ušetřit.

Cena, která vzešla z výběrového řízení, patnáct milionů korun, se zdá příliš vysoká. „Jsem přesvědčený, že tribunu můžeme postavit levněji,“ řekl žatecký místostarosta Radim Laibl.

Radnice nyní zkoumá v projektu položku po položce a hledá možnosti, jak uspořit. Stavět se zřejmě nebude provizorní příjezdová cesta, tribuna se o něco zmenší, řeší se také, zda je nutná rampa pro vozíčkáře. „Projektant dokumentaci předělává podle požadavků, které vzešly z rady. Ta hlavní úprava spočívá v tom, že se nebude stavět provizorní příjezdová komunikace z plzeňské silnice, ale při stavbě tribuny se využije cesta od koupaliště a kolem loděnice,“ vysvětlil místostarosta.

Firma, která předložila nejnižší nabídku ve výběrovém řízení, nacenila výstavbu komunikace na milion a půl. To chce město ušetřit. Nový návrh má ale svá úskalí. Stavební stroje budou muset přes roh hřiště, navíc po cestě, kde se nedávno pokládal nový asfalt, aby mohla sloužit pro in-line bruslaře. „Následné opravy vyjdou levněji než výstavba nové komunikace. Pochopitelně by vše s novou příjezdovou cestou bylo jednodušší, ale i dražší,“ sdělil Laibl.

Krytých sedadel bude méně

Radnice chce také uspořit zmenšením tribuny. Tím pádem dojde k redukci počtu sedadel. Původně se počítalo se zhruba osmi stovkami, jejich počet klesne. O kolik přesně, se uvidí až po dokončení projektu. Na zápasy domácích fotbalistů chodí přibližně dvě stě lidí, kapacita tribuny by tak i po redukci měla stačit.

Úsporu přinese také zvažované vypuštění rampy pro vozíčkáře k nové tribuně. Její výstavba je oceněna na sedm set tisíc korun. „Hledáme možnosti, aby vozíčkáři měli jiný přístup ke sledování zápasu. Například, že by byli v prostoru mezi střídačkami,“ nastínil místostarosta.

Čtvrtou cestou k nalezení úspor je podle něj to, aby se část betonu, která se nachází pod starou tribunou, znovu využila jako rozdrcený podkladový materiál. Město se také pokusí získat dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Mluvit o termínech, kdy nová tribuna v Žatci bude stát, po několika odkladech už nikdo z vedení radnice nechce. „Jakmile bude projekt přepracovaný, posoudí ho vedení města, sportovní komise, probereme to s fotbalisty. Jakmile tento proces skončí, můžeme vypsat nové výběrové řízení na firmu,“ přiblížil Radim Laibl. Teoreticky by se mohlo začít stavět už letos na podzim, reálnější je ale jaro příštího roku. Fotbalisty výstavba neohrozí, k dispozici mají ještě tréninkové hřiště s umělou trávou.

V Žatci na novou tribunu čekají už od roku 2014, kdy musel být přístřešek nad lavicemi kvůli havarijnímu stavu zbourán. „Samozřejmě, že bychom chtěli, aby nová tribuna co nejdřív stála. Chtěli jsme pořádat několik významných sportovních akcí, takhle nemůžeme. Usilovali jsme například o pořadatelství krajského finále poháru, museli jsme na to kvůli chybějící tribuně zapomenout,“ řekl sekretář klubu Pavel Maňák. Shodou okolností se letos žatecký Slavoj do finále poháru probojoval. K zápasu se Srbicemi tak budou muset jeho fotbalisté ve středu 12. června jet do Roudnice nad Labem.

Další investice do fotbalového areálu město Žatec ještě čekají. Po opravách volá jak zázemí pro hráče včetně šaten, tak i restaurace s přilehlou terasou.