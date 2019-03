Od pondělí 1. dubna začne v Žatci jezdit po roční pauze senior taxi. Služba je určená pro obyvatele města a jeho šesti spádových vesnic, kterým je 65 a více let. Za jednu jízdu zaplatí 30 korun, je nutné ji minimálně den předem telefonicky objednat na dispečinku.

Stanovené podmínky se ale nelíbí zdravotně postiženým. Ti, pokud nedosáhli 65 let věku, nemají na službu nárok. „Je to určitě škoda. Zdravotně postižení se mnohdy dostávají do situací, kdy se nemají jak přepravit. A taková služba by se v Žatci hodila,“ vysvětlila Zdeňka Mocňáková ze Svazu tělesně postižených Louny.

Ten zajišťuje službu senior taxi v Lounech zhruba deset let, jeho využití rok od roku roste. Zájemcům ve městě slouží vůz se speciální vysouvací sedačkou, nastupování a vystupování je tak pohodlnější. V Žatci nic takového nebude, senioři se budou přepravovat běžným autem.

„Zdravotně postižení v Žatci by zavedení senior taxi i pro ně určitě uvítali. Je škoda, že město do služby nezahrnulo i je,“ posteskla si Světlana Smočeková ze žateckého spolku Handicap.

Podle vedení města se o zařazení zdravotně postižených diskutovalo, nakonec ale nebyli zahrnuti s tím, že mají jiné výhody, například příspěvky na dopravu. „Služba by musela vypadat jinak. Určitě by to chtělo i speciálně upravené vozidlo,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský.

Místostarosta Radim Laibl připustil, že by vedení města mohlo o zavedení služby i pro handicapované v budoucnu uvažovat. „Nyní jsme přijali určitá kritéria, která jsou nastavená pro okruh lidí, kteří senior taxi v Žatci už využívali,“ prohlásil.

„Vyhodnotíme je a posoudíme. Je možné, že pokud bude o službu zájem, tak na ni uvolníme víc peněz. Pokud bude zájem i ze strany zdravotně postižených, budeme to řešit,“ dodal.

Obnovené žatecké senior taxi dotuje město, které na něj pro letošek vyčlenilo půl milionu korun. Zájemce bude vozit taxikář Vladimír Mrázek ze sousedních Staňkovic, který jako jediný přihlášený vyhrál výběrové řízení. Město mu bude doplácet 24 korun za jeden ujetý kilometr.

Taxi pro seniory bude v Žatci jezdit ve všední dny od 7 do 17 hodin, účel jízdy se neřeší. Zda chce dotyčný jet třeba k doktorovi, na nákup nebo návštěvu. Službu ale může využít jen na území města a objednat si přes dispečink na telefonním čísle 415 710 295 na vrátnici domova pro seniory. Nelze ji objednávat přímo u taxikáře.

„Je to z důvodu případné kontroly ze strany města,“ vysvětlil Jiří Dobruský. Pokud senior nebude vědět přesný čas, třeba dobu ukončení návštěvy lékaře, musí si službu objednat a pak se operativně domluvit přímo s taxikářem.

Zájemci o svezení musí mít průkazku s fotografií. „Vydali jsme nebo vyřizujeme asi osmdesát průkazek. Kolegyně obešla domy s pečovatelskou službou, aby senioři nemuseli chodit k nám na úřad. Očekáváme, že se počet vydaných průkazek ještě navýší,“ přiblížil Dobruský.

Pokud se domluví seniorů víc, mohou nastoupit do taxíku společně a za jízdu ušetří. Když pojedou třeba tři, každý zaplatí deset korun. Senior si může vzít jako doprovod maximálně jednu osobu, která za jízdu nebude platit.

Službu v Žatci před jejím zrušením loni na jaře zajišťovala příspěvková organizace města Kamarád-LORM. Radnice tehdy na provoz nijak nepřispívala.