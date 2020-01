Počty parkujících aut v centru Žatce rostou. V historickém jádru lemují ulice i náměstí, stojí v křižovatkách, někde i na chodnících, průjezdnost komunikací třeba pro vozy hasičů je problematická. Přitom nedaleké parkoviště u nedávno zrekonstruované Nákladní ulice kousek od centra zeje prázdnotou.

Centrum Žatce | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

To by chtělo vedení města změnit. Blíží se tak doba, kdy se za parkování v historickém centru Žatce bude po dvaceti letech ve větší míře opět platit. Zřejmě už letos. Nyní je na náměstí Svobody jediný parkovací automat v prostoru u hotelu Zlatý anděl, placené stání se má rozšířit do dalších částí centra.