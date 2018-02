V Žatci se bude vařit pivo na čtvrtém místě, další minipivovar vyrůstá

Žatec /FOTO/ – V Žatci se bude vařit pivo na čtvrtém místě. Po velkém Žateckém pivovaru, výzkumném Chmelařském institutu a minipivovaru U Orloje se na jaře přidá další minipivovar – Pioneer. Jeho zakladatelem je 38letý Michal Havrda z Podbořan, který ještě nedávno jako sládek vařil pivo v nedalekém velkém pivovaru.

Do projektu se pustil s přítelkyní Miriamou Jóbovou, kromě klasického českého ležáku se chystají vařit i speciální piva. Součástí minipivovaru bude pivnice, kde chtějí prodat třetinu uvařeného piva. Větší část, roční produkci plánují 2000 hektolitrů, se bude stáčet do sudů a lahví a prodávat v restauracích a pivních barech v okolí a Praze.

Nový minipivovar vzniká v objektu bývalého skladu chmele na náměstí Prokopa Velkého. „Dlouho se nám nedařilo najít vhodný objekt v okolí. Nakonec jsme si vybrali budovu v historickém centru Žatce,“ vysvětlil Michal Havrda.

S přestavbou domu v těsném sousedství rozhledny Chrámu chmele a piva v Žatci začal loni, první várku chce uvařit letos v květnu. „Minipivovar s hospodou bychom chtěli, pokud vše půjde dobře, otevřít v červnu. Chceme vařit co nejširší spektrum piv. Klasický český ležák, ale také nové druhy piv například typu IPA nebo ALE. Všechna piva budou nefiltrovaná a nepasterizovaná tak, aby si je zákazník mohl vychutnat v té nejpřirozenější podobě. Chceme nabídnout zajímavý koncept, hodně experimentovat a oslovit lidi, aby si přišli vychutnat tato netradiční piva,“ vysvětlil Michal Havrda.

Podle svých slov chce při vaření piva spolupracovat s místními chmelaři a také s výzkumným Chmelařským institutem v Žatci, kde sám v roce 2003 dělal diplomovou práci na závěr svého studia na pražské Vysoké škole chemicko-technologické. Počítá s využitím nových českých odrůd chmele a dalších kvalitních surovin nutných k vaření piva.

Budova, kde nový minipivovar vzniká, je v památkové zóně širšího historického centra Žatce. Patří mezi objekty, u kterých město usiluje o zápis na seznam památek UNESCO. Právě kvůli historii spjaté s chmelem. „Zapsání města do UNESCO bychom samozřejmě uvítali, přineslo by to více turistů a tím pádem i potencionálních zákazníků,“ sdělila Miriama Jóbová.

To, že jeho minipivovar vyrůstá hned vedle Chrámu chmele a piva s minipivovarem U Orloje, jako konkurenci nevnímá. „Naopak. Větší nabídka přiláká víc lidí,“ říká.

Stejný názor má i Ondřej Baštýř, pověřený ředitel organizace Chrámu chmele a piva, jehož součástí minipivovar U Orloje je. „Větší nabídka pomůže zvýšit atraktivitu lokality a myslím si, že přiláká mnohem více lidí. Úplně nejlepší by bylo vytvořit z náměstí Prokopa Velkého takovou žateckou Stodolní. Pivovárky, restaurace, předzahrádky, hotel a turistické cíle,“ sdělil.

„Dlouho tvrdím, že nejlepší je spojit síly a vytvořit širokou a kvalitní nabídku. Určitě se na spolupráci s novým minipivovarem těším,“ dodal.

Rekonstrukce budovy, kde minipivovar Pioneer vzniká, probíhá pod dohledem památkářů. Nový majitel zachová historické stavební prvky, které doplní o moderní design. U vchodu do objektu umístí varnu, v přízemí je místo pro stáčírnu a tanky, kde bude pivo kvasit a zrát. Pivnice vyroste v patře.

Tři unikáty v regionu

V ČR je v současné době zhruba čtyři sta minipivovarů. V okrese Louny jsou tři. V Žatci zmíněný minipivovar U Orloje, v Lounech pak ZLoun a Žejdlík. Další tři se nacházejí hned za hranicí okresu – v Mutějovicích na Rakovnicku, Zichovci na Kladensku a Chýši na Karlovarsku.

S pivem ze Chmelařského institutu v Žatci se mohou zájemci seznámit při různých akcích, například při jarních slavnostech Chmelfest ve městě. Běžně se ale neprodává. V Žatci sídlí také „létající“ pivovar Falcon, který si k vaření pronajímá volné kapacity jiných pivovarů. Loni vznikl minipivovar také v Petrohradě na Podbořansku. Slouží k testování šlechtěných odrůd žateckého chmele a dalších produktů určených k výrobě piva.