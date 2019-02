Od pátku 1. března začne obyvatelům Žatce sloužit nový sběrný dvůr. Za více než dvacet milionů korun vyrostl vedle kotelny v Perči, nahradí nevyhovující sběrný dvůr v Čeradické ulici.

Lidé si budou muset zvyknout na nové místo, kam budou odvážet třeba starý nábytek, pneumatiky, vysloužilé elektrospotřebiče a další odpad, který nepatří do běžných popelnic a kontejnerů. Zpočátku bude možná vše zdlouhavější, než je tomu nyní. „Chtěl bych požádat o trpělivost. Najíždíme na nový systém, každé auto i třeba kárku budeme muset zvážit při příjezdu i odjezdu, každý občan se bude muset zaevidovat. Vše bude chvilku trvat. Na úvod se tak asi budou tvořit fronty aut,“ připustil Andrej Grežo, jednatel Technické správy města Žatec, která bude nově sběrný dvůr provozovat.

„Hlavně zpočátku bude systém trochu zdlouhavý, protože budeme muset od každého opsat z občanského průkazu jméno a bydliště. Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme od nikoho databázi převzít,“ dodal. Vjezd do areálu bude řídit semafor, auta budou čekat na silnici Žatec - Rakovník.

Sběrný dvůr slouží jen občanům, určitá omezení jsou stanovená kvůli tomu, aby ho nezneužívaly firmy, které mají likvidaci odpadů zpoplatněnou. Lidé budou moci například vyhodit jen 50 kilogramů stavební suti denně a celkově půl tuny za rok nebo čtyři pneumatiky ročně.

Výstavba dvora v lokalitě Perč vedle areálu teplárny stála 22,3 milionu korun, z toho 85 procent nákladů pokryla evropská dotace z operačního programu Životní prostředí. Hlavní stavební práce proběhly loni. „Musely se vybudovat opěrné zdi, rampy, přístřešky, komunikace, veřejné osvětlení a oplocení,“ popsala vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Otevřeno denně vyjma svátků

Nový sběrný dvůr má větší kapacitu odpadu, rozšíří se také možnosti třídění. Otevřený bude denně kromě státních svátků. Nově budou moci obyvatelé Žatce a spádových vesnic ve sběrném dvoře třeba odevzdávat použitý olej z domácností. Lidé ho běžně vylévají do kanalizace, dělat by se to ale nemělo. Zanáší čerpadla a mechanickou technologii na čistírnách, tuky se usazují v kanalizačním potrubí a zmenšují průtok odpadních vod. „Kvůli nánosu vrstev tuků a olejů nebo ucpáním kanalizačního systému způsobeným právě nevhodným odpadem se setkáváme poměrně často,“ sdělila mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Iveta Kardianová.

Celkově bude nový sběrný dvůr komfortnější. Odpadne třeba vyzvedávání odpadu do vysokých kontejnerů, což museli lidé dělat ve starém dvoře v Čeradické ulici. U něj zatím není jasné, zda zůstane v nějakém částečném provozu, nebo se úplně zavře.

„Podle podmínek dotačního titulu ho máme uzavřít. Chtěli bychom tam ale provozovat sběrné místo, abychom docílili vyššího komfortu pro občany. Musíme to ale zkonzultovat s poskytovatelem dotace,“ vysvětlila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.