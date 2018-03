V Žatci se přou o nové parcely na Kamenném vršku

Žatec - Vzniknou na jižním okraji Žatce nové stavební parcely? Zastupitelé rozhodnou, zda město nechá zasíťovat pozemky v lokalitě na Kamenném vršku.

Nové domky v nové čtvrti Kamenný Vršek v Žatci.Foto: archiv Deníku

Před dvěma lety město prodalo poslední stavební parcelu na Kamenném vršku, v nové lokalitě rodinných domů na jižním okraji Žatce. Zájemci si tak rozebrali všech 48 stavebních pozemků, které tam město nechalo postupně zasíťovat. Teď plánuje přípravu dalších pozemků. O tom, zda město další stavební parcely zasíťuje, nebo ne, rozhodnou na své nadcházející schůzi žatečtí zastupitelé.

V poslední, třetí etapě je v plánu příprava 18 parcel. Odhadované náklady podle projektové dokumentace jsou přibližně třicet milionů korun. Zda tyto peníze z investičního rozpočtu města zastupitelé uvolní, budou rozhodovat v příštím týdnu. „V této chvíli je těžké předjímat, jaké rozhodnutí nakonec padne. Někteří radní a zastupitelé mají názor, že v Žatci je dostatečná nabídka stavebních parcel. Že by se město do třetí etapy pouštět nemělo,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

Proti záměru například dlouhodobě vystupuje zastupitel Aleš Jelínek. „Město na zasíťování parcel a následném prodeji nevydělává. Mělo by lokalitu prodat jako celek nějakému investorovi, který by se o vlastní zasíťování pozemků postaral a sám by je pak prodával. Město by získalo víc peněz,“ vyjádřil se Jelínek.

V současné době nabízejí soukromí investoři stavební parcely pro rodinné domy v některých částech Žatce. Velká obytná zóna s více než stovkou rodinných domů se například chystá v místě bývalých kasáren.

Dobrá místa a cena

Oslovené realitní kanceláře v Žatci přebytek volných stavebních parcel ve městě nevidí. „V Žatci je o ně dlouhodobě zájem. Dobrých pozemků není nikdy dost. Zájemci chtějí dobře dostupné lokality, což Kamenný vršek splňuje. Očekávám, že o další parcely by tam zájem byl. Záleželo by samozřejmě na ceně,“ uvedl majitel realitní kanceláře Re/Max 4 you Pavel Hassman. Podobný názor má i jednatelka realitní kanceláře Ceret Reality Jitka Kochová.

„Zájem o zasíťované parcely v Žatci je, zase tolik jich v nabídce není. Některé jsou předražené, řada lidí si proto raději koupila pozemek pro výstavbu domu v nějaké vesnici u Žatce, kde jsou levnější. Kamenný vršek určitě atraktivní lokalitou je,“ řekla.

Za jakou cenu bude město případně nově zasíťované parcely prodávat, rozhodnuto není. „Cenu za jeden metr čtvereční bude možné vypočítat až po ukončení výběrového řízení na stavbu a zohlednění prodeje vodovodu a kanalizace Severočeské vodárenské společnosti,“ uvedla vedoucí finančního odboru žatecké radnice Renata Sedláková.

Celkem se má zasíťovat 18750 metrů čtverečních plochy, jednotlivé parcely budou mít v průměru přibližně tisíc metrů čtverečních. V rámci zasíťování se do země položí rozvody vody, dešťové a splaškové kanalizace, teplovod, postaví se nové silnice, chodníky, veřejné osvětlení a vysadí zeleň. Pokud zastupitelé přípravu stavebních parcel odsouhlasí, radnice vypíše na jaře výběrové řízení na firmu, která pozemky zasíťuje.