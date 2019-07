Nástup stovek vojáků, jejich průvod centrem města za doprovodu hudby dudáků, ukázky zbraní a techniky, výstava fotografií z misí, přelet stíhaček gripen, vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš nebo vyznamenávání ministrem obrany. To vše bylo součástí středečních oslav 4. brigády rychlého nasazení v Žatci. Konaly se u příležitosti 25 let od jejího založení, program na náměstích Svobody a Prokopa Velkého si nenechaly ujít stovky lidí.

„Vojáci to připravili moc hezky. Ani jsem nevěděl, že mají tolik zbraní,“ pochvaloval si Tomáš Jánský, který se přišel podívat na náměstí Prokopa Velkého se dvěma svými syny.

Vojáci ukázali kolové obrněné transportéry pandur a další vozidla různých typů, pušky, kulomety, pistole, minomety, granátomety. Kdo chtěl, mohl si obléct výsadkářskou výstroj. Technika byla v obležení dětí, trpěliví vojáci zájemcům vše ukázali. Vysvětlili třeba, která vozidla používají v zahraničních misích. Příslušníci 4. brigády jich mají za sebou celou řadu. Aktuálně působí v Litvě a Mali, pravidelně létají do Afghánistánu, nechyběli v Iráku nebo Kosovu.

„Vojáci brigády dávali v misích vždy najevo odvahu a statečnost. Bohužel za to někteří zaplatili svým životem. Věnujte, prosím, dnešní oslavu brigády také jim. Hrdiny je třeba si připomínat,“ řekl ve svém projevu ministr obrany Lubomír Metnar. Žatecké náměstí jejich památku uctilo minutou ticha, kaplan brigády přečetl jejich jména.

V zahraničních misích zemřelo od roku 1991 celkem 29 našich vojáků, řada z nich byla příslušníky právě 4. brigády rychlého nasazení.

Za pár dní si vojáci připomenou pět let od největší tragédie v historii tohoto útvaru – po útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu 8. července 2014 zahynulo pět vojáků. V Žatci si jejich památku tradičně připomínají červencovým Memoriálem Davida Beneše, který byl mezi padlými. Jedná se o víceboj pěchoty s řadou disciplín.

Jak při oslavách v Žatci několikrát zaznělo, 4. brigáda rychlého nasazení patří k tomu nejlepšímu, co česká armáda má. Její část patří mezi síly rychlé reakce NATO. Při příležitosti výročí od založení ministr obrany celou brigádu vyznamenal Záslužným křížem 1. stupně, někteří vojáci dostali pamětní medaile.

Nešetřil chválou

Pochvalně se vyjádřil také náčelník generálního štábu Armády ČR Aleš Opata, který brigádě několik let velel. „Na brigádě je dobře vidět, kam se naše armáda za 25 let posunula co se týká výzbroje a motivace vojáků,“ prohlásil.

Výstavba 4. brigády rychlého nasazení začala v roce 1994, na začátku sídlila v Havlíčkově Brodě. Její velitelství se do Žatce přestěhovalo v roce 2004. „Žatec je vojenské město už od dob Jana Žižky, armáda je dlouhodobě stabilním partnerem města,“ řekla žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

Připomněla, že vojáci jsou také součástí integrovaného záchranného systému a pomáhali při řadě krizových situacích. Příslušníci 4. brigády například odstraňovali následky povodní v roce 1997, 2002, 2010 a 2013, posilovali Policii ČR, pokud to bezpečnostní situace v ČR vyžadovala, drželi pohotovost při ochraně hranic.

Brigáda má čtyři prapory – výsadkový v Chrudimi, mechanizované v Žatci a Táboře a lehký v Jindřichově Hradci. V rámci posilování armády se počítá s tím, že se výsadkový prapor přetransformuje v samostatný výsadkový pluk.