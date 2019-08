Obyvatelům Žatce nově slouží k třídění odpadu deset separačních hnízd podzemních a polopodzemních kontejnerů, dvacet nadzemních kontejnerů na třídění odpadu a čtyři sestavy inteligentních košů na třídění odpadu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

To vše vybudovalo město během loňského a letošního roku díky dotačnímu titulu, celkové náklady byly přes 9 milionů korun. Během tohoto roku se ještě obyvatelům rozdává 120 kontejnerů na plast a 916 kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. V nově vybudovaných stanovištích na třídění odpadu se od dubna do června nashromáždilo celkem 15,24 tun recyklovaných odpadků konkrétně to bylo 5,7 tuny plastů, 5 tun papíru a 4,5 tuny skla.