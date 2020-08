V Žatci v loděnici se tento týden otevřela půjčovna lodiček na řece Ohři. Ty koupilo město, jejich půjčování zajišťuje Vlastimil Rampas, který má v objektu půjčovnu sportovních potřeb.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Hodina projížďky na loďce stojí 75 korun. Větší pramice s vesly je určena maximálně pro čtyři osoby, menší pro tři. Loďky se mohou pohybovat mezi oběma jezy. Provozní doba půjčovny je od května do října v pondělí až pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 20 hodin.