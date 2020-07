Ať už to byl úmysl nebo nešťastná náhoda, stála život mnoho živočichů a náhrada se vyšplhá na desítky tisíc korun. V Žatci nad jezem u řeky Ohře shořelo broukoviště. Lokalita je místem výskytu vzácného páchníka hnědého.

K události došlo pravděpodobně v noci ze čtvrtka 23. na pátek 24. července. „Mohu potvrdit, že žatečtí policisté vyšetřují požár okrasného dřeva. Zatím nebyla stanovena přesná výše škody ani příčina, okolnosti policie nadále zjišťuje,“ potvrdila mluvčí žatecké policie Ludmila Světláková.

Na webových stránkách města se objevila informace, že by se mohlo jednat o cizí zavinění. „Charakter spáleniště tomu napovídá,“ zmínil Přemysl Hautke ze žateckého ekologického centra.

„Zda to byla práce žháře nebo jen následek nějaké dětské hry, to necháme na závěrech policie,“ doplnil. Požár nepříjemně překvapil i Žatečany, kteří si vycházkami a pozorováním broukoviště zpříjemňovali volný čas. „Lidé si ničeho neváží, podpálit obydlí živým bytostem je ohavnost,“ reagovala Lenka Lébrová.

Škoda se podle Hautkeho vyšplhala na desítky tisíc korun. „Broukoviště bylo vytvořené z dvou až tří kubíků dřeva, které pocházelo z listnatých stromů. Odhaduji škodu kolem třiceti tisíc korun,“ vypočítal ekolog. Mnohem horší škoda se ale napáchala na přírodě. „Život v broukovišti se vyvíjel pět let. Požár zahubil brouky, v nižších patrech to mohly být menší ještěrky. To je ekologická škoda, kterou lze jen těžce vyčíslit,“ poznamenal Hautke.

Pokud vás zajímá život brouků a rádi je pozorujete, můžete zamířit na Hopíkovu naučnou stezku v Holedeči. I na ní se jedno broukoviště nachází. Své broukoviště mají i Louny, najdete ho nedaleko parku T.G.M. Minout ho nemůžete, stojí vedle velké sochy roháče.

V lokalitě u Ohře entomologové před osmi lety pozorovali páchníka hnědého, který je na červeném seznamu ohrožených druhů. Entomologové a lidé ze žateckého ekologického centra proto před lety okolí výskytu přizpůsobili tomu, aby se tu vzácnému druhu dařilo. Upravili terén a vysázeli duby, které vytvářejí pro brouka vhodný biotop. Podle Hautkeho se ale populaci ohnivá zkáza vyhnula. „Žijí dále od broukoviště, potřebují větší klid. Takže předpokládáme, že se populaci požár vyhnul,“ informoval ekolog.

V areálu zůstává ještě jedno menší broukoviště. Zda dostane zničené hmyzí sídliště za sebe náhradu, je v jednání mezi ekologickým centrem, radnicí a městskými lesy.