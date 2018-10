V Žatci uvařili pivo pro ženy s rakovinou prsu. Nabízí speciálně vyladěnou chuť

Žatec - Pivo Mamma Beer bude možné koupit během října ve vybraných lékárnách a prodejnách.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jarmila Kuncová

Každoročně u tisícovek českých žen lékaři diagnostikují rakovinu prsu. Některé z nich na tento závažný zdravotní problém zemřou. Často používanou metodou léčby nádorů prsu je chemoterapie, která je však spojená s nevolnostmi a pacientkám často mění chuťovou senzoriku. Jídlo jim připadá hořké, chutná po pilinách nebo po sobě zanechává kovovou pachuť. Protože pacientky méně vnímají sladkou chuť, stává se, že začnou během léčby preferovat sladké potraviny a nápoje.

Nezisková organizace Mamma Help, která nemocné podporuje, přišla s nápadem - nealkoholickým pivem pro ženy bojující s rakovinou prsu. Mamma Beer, jak se první pivo pro ženy s tímto onkologickým onemocněním jmenuje, uvařil Žatecký pivovar.

„Pro mnoho žen trpících rakovinou prsu je chemoterapie tím nejhorším, čím si musí projít. Chuť piva je vyladěna tak, aby působila proti negativním účinkům chemoterapie,“ sdělila Petra Plánková z organizace Mamma Help.

Limitovanou edici piva je možné koupit v průběhu října ve vybraných lékárnách a prodejnách. „Na pivo k nám přicházejí velmi dobré ohlasy. Chtěli bychom se proto se Žateckým pivovarem domluvit na další spolupráci, vařit ho dlouhodobě a pivo nabízet přes běžnou distribuční síť,“ uvedla Plánková.

Zlatavý mok ženy oceňují. „Je to pěkný projekt a pivko dobrý, mírně slaďoučký, chutnalo mi,“ uvedla například Šárka Kocianová. Pozitivní ohlasy přišly až třeba z USA nebo Itálie, kam se lahve s pivem různými cestami dostaly.

Jeho základ je stejný jako u běžného piva - voda, ječné slady a chmel. „V pivu je cukr, proto je sladší. Recept jsme vytvořili na základě zadání organizace Mamma Help. Nové pivo si zachovává všechny pozitivní vlastnosti klasického piva, jako je obsah živin, vitaminu B nebo draslíku, ale je bez alkoholu. A co je nejdůležitější, má sladkou chuť vyvinutou speciálně pro potlačení negativních účinků chemoterapie,“ vysvětlil obchodní ředitel Žateckého pivovaru Radek Vincík. Podle jeho slov se uvařilo několik stovek přepravek s lahvemi, další spolupráci s organizací Mamma Help se určitě nebrání. „Výrobní kapacity pro dlouhodobější vaření tohoto piva máme,“ dodal.

Na etiketě lahví jsou zároveň kontakty na zmíněnou organizaci, kde mohou ženy v těžkém období nemoci najít porozumění a morální podporu.

Pro Žatecký pivovar to není první pivo, které uvařil speciálně pro nemocné. Už roky produkuje bezlepkové pivo Celia světlé, tmavé a v bio kvalitě s bio sladem a bio chmelem. Mohou ho pít lidé s bezlepkovou dietou, kteří by se jinak běžným pivům měli vyhýbat.