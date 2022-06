Festival se konal především jako představení sportovních aktivit, které různé kluby a spolky v Žatci organizují. „Chtěli jsme ukázat, jaké různé sporty tady máme. Ale zároveň by měla akce fungovat i jako nábor do klubů. Děti si mohou vyzkoušet, co je baví, a s rodiči vybrat, jakému sportu se chtějí věnovat,“ popsal žatecký místostarosta Radim Laibl.