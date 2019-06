Porotu v Kroměříži, kde se ústřední kolo konalo, nadchl natolik, že kromě první ceny ve své kategorii dostal diplom za nejlepší výkon a zvláštní cenu za kreativní ovládání keyboardu. Zahrál čtyři skladby. Byly mezi nimi Smoke On The Water od Deep Purple nebo skladba Dream, kterou mu složil jeho učitel Zdeněk Kohout ze Základní umělecké školy v Postoloprtech. „Standa má skvělé dispozice, kterými jsou zvídavá a soutěžní povaha kombinovaná s mimořádným talentem. Zvládá obtížné hudební prvky a rychle se učí,“ vysvětlil Zdeněk Kohout. „Je radost takového žáka vést,“ dodal.

Standa na klávesy hraje čtyři roky. V první třídě začal chodit do ZUŠ Žatec právě k učiteli Kohoutovi, který však kvůli svému velkému pracovnímu vytížení na této škole skončil. Hru na elektronické klávesové nástroje učí na konzervatoři v Teplicích a na ZUŠ v Lounech a Postoloprtech. Standa dojíždí do Postoloprt dvakrát týdně, kde navíc zpívá i v tamním sboru Blecha.

„Standa chodil v Žatci nejprve půl roku na hudební nauku, kde nám sdělili, že má hudební sluch. Rozhodovalo se mezi klavírem a klávesami. Vyhrály klávesy, protože Standa říkal, že je na nich při hraní více technických možností. První klávesy jsme si nejprve půjčili od známých a když jsme viděli, že mu to opravdu jde a baví ho to, tak mu přinesl Ježíšek jeho vlastní. A udělal dobře,“ vysvětlila Standova maminka Petra Kadlecová.

V rodině na klavír hrála Standova teta Šárka a občas si u ní na tento hudební nástroj ve volné chvíli zahraje i sám talentovaný mladík.

Standa má kromě soutěží za sebou celou řadu vystoupení na veřejnosti. „Nejvíc mě baví hrát moderní písničky. Teď mám asi nejoblíbenější rockovou Smoke On The Water od Deep Purple, kterou jsem hrál také na soutěži v Kroměříži. Je mi v podstatě jedno, jestli hraji na veřejnosti, při soutěži nebo na nějakém vystoupení ve škole. Hru si užívám,“ vysvětlil mladý hudebník. „Mám rád diváky a je to pro mě vždy velká motivace a výzva ukázat, co mě pan učitel dokázal naučit,“ dodal.

Vystupuje rád

Trému prý nemá téměř žádnou, většinu skladeb hraje zpaměti. Doma trénuje přibližně pětkrát týdně, ale víc ho baví hra na veřejnosti.

Standa je žákem Základní školy Petra Bezruče v Žatci, jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika. V oblibě má ještě výtvarnou výchovu, protože rád maluje. Pátým rokem také chodí do ZUŠ Žatec na výtvarný obor.

Co bude dál, teprve ukáže čas. Standu láká konzervatoř. „Pan učitel Kohout je pro mě velkým vzorem,“ netají se.

Právě tento moderní a empatický typ učitele umí u Standy vyvolat při hře pocit jistoty a nadhledu v hudebních znalostech i dovednostech. V soutěži jsou sehraný tým, který sklízí zasloužené úspěchy.