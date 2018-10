V Žatci zvolí vedení ve čtvrtek, starostkou zřejmě zůstane Zdeňka Hamousová

Žatec – Ustavující jednání zastupitelstva, při kterém se bude volit starosta, místostarosta a členové rady města, se uskuteční v Žatci ve čtvrtek 1. listopadu. A to v Kulturním domě Moskva od 17 hodin.

Centrální náměstí Svobody v Žatci.Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Podle informací Deníku jsou vyjednávání o koalici pomalu u konce, ve svých funkcích by měli zůstat starostka Zdeňka Hamousová a místostarosta Jaroslav Špička. Místostarostka Jana Nováková končí, ve volbách se nedostala ani do zastupitelstva. Tento post by měl obsadit Radim Laibl.

Podle poslední dohody o podobě rady by měl být vytvořen model 3:2:2. Tedy tři hlasy pro ve volbách vítězné ANO (Zdeňka Hamousová, Radim Laibl a Pavel Pintr), dva pro Volbu pro město (Jaroslav Špička a Petr Antoni) a dva pro Unii pro sport a zdraví (Břetislav Frýba a Martin Štross).

Jednání se vedla i o tom, zda budou mít v radě zastoupení také některé z jiných kandidátek a vznikla by tak širší koalice. V současné době se s tím ale nepočítá.