Svá díla představí čeští malíři David Berger, Arnošt Hanák a Jiří Svoboda

Nově zrekonstruovaná renesanční sladovna v Žatci | Foto: Deník/Petr Kinšt

V Galerii Sladovna v Žatci bude k vidění výstava obrazů o pravěku. A to od 18. června do 18. srpna, vždy od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Obrazy v duchu paleo art, uměleckého směru ztvárňující pravěk, vystaví čeští malíři David Berger, Arnošt Hanák a Jiří Svoboda.