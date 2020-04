Tisíce lidí v lounských ulicích, zábava na několika podiích, k tomu dobré pivečko, zvučné kapely. Letos ne! Letošní ročník oblíbeného Letního lounského vábení neproběhne, kvůli koronavirové krizi jej zrušila rada města. Zároveň vedení radnice slíbilo, až to podmínky dovolí, uspořádat komornější akci “z lounských zdrojů”.

Letní lounské vábení tradičně rozveseluje město v srpnu. "Rozhodli jsme se letošní ročník vzhledem k aktuální situaci zrušit. Vábení je masová akce a chodí stále informace, že takové velké akce budou povolené až mezi posledními, až za delší dobu. Vábení je velká slavnost, je potřeba ho řadu měsíců dopředu připravovat a teď je vše nejisté," informoval starosta Loun Pavel Janda po jednání rady města, které probíhalo prostřednictvím videokonference.

Lidé v Lounech i okolí se na Vábení těšili. "Je to velká škoda, Vábení je vždycky zábava. Sejdeme se se známými, pokecáme, poslechneme kapely. Ale co se dá dělat," mrzí Lenku Zámorskou. "Je to až v srpnu. To snad už bude po viru. Mohlo se ještě s rušením počkat," myslí si Milan Matoušek. "Bohužel, ale zdraví je rozhodně přednější. Netěší mě to, na Vábení chodím moc rád, je to fajn akce, ale v současné situaci to rozhodnutí plně chápu," souhlasí s rozhodnutím vedení města Martin Cibulka.

Zároveň se zrušením Vábení přišlo vedení Loun ale také se slibem. “Počítáme s tím, že až to okolnosti dovolí, až se uvolní podmínky, město uspořádá pro své občany důstojnou náhradu ve skromnějším provedení. Mělo by se jednat o komornější akci z lounských zdrojů. Lounské kapely, počítáme se zapojením lounských podnikatelů,” představil plán Pavel Janda.

V Žatci už zrušili Chmelfest, který se měl konat 1. května. O osudu největších slavností chmele a piva u nás, na které do města přijíždí tradičně desetitisíce návštěvníků, se bude ještě jednat. Letos se Dočesná má konat 4. a 5. září. “O Dočesné ještě diskutujeme, zatím není definitivně rozhodnuto. Rada se ale v diskuzi shodla, že v obvyklém velkém formátu, kdy do města přijíždí obrovské množství návštěvníků z celé republiky, asi letos nebude. Ale ještě o tom budeme jednat, předložíme varianty zastupitelstvu,” uvedla pro Deník starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

V Postoloprtech už rozhodli, že tamní slavnosti přesunou. Původní termín byl 6. června, měly být letos divadelní. “V červnu s největší pravděpodobností slavnosti nebudou. Chceme je udělat v náhradním termínu, pravděpodobně na konci září,” uvedl Pavel Panenka, ředitel Kulturních zařízení města Postoloprty. Nové bude také téma, a to “Zpátky do života”.

V Podbořanech je termín letošních letních slavností stanovený na 19. a 20. června. “S největší pravděpodobností letos slavnosti nebudou. Rozhodovat o tom bude rada města v příštích dnech, budeme navrhovat jejich zrušení,” řekl Radek Reindl, starosta Podbořan.