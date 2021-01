Netrpělivě očekávaná vakcína proti covidu-19 ve středu 30. prosince krátce po poledni dorazila do regionu. Z dodávky hned putovala do mrazáku ústecké hematologie, kde mají potřebných minus 70 stupňů Celsia. Už o pár desítek minut později sestry na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice očkovaly první zdravotníky.

První očkování vakcínou proti covidu-19 v ústecké Masarykově nemocnici | Foto: Deník/Karel Pech

Vůbec první jim nastavila paži hlavní hygienička Krajské zdravotní (KZ) Dana Vaculíková. „Pro mě to bylo naprosto jasné, jiná cesta z tunelu přece nevede,“ řekla novinářům k rozhodnutí nechat se dobrovolně očkovat. „Pokud to chceme zvládnout, jedině takto. Je to totéž jako neštovice, černý kašel nebo záškrt. Jděte do toho!“ vzkázala lidem. První vakcínou se potom proočkovali další zdravotníci KZ a také záchranáři z Ústí. Nejspíš v pondělí 4. ledna dovezou část vakcíny z prvního závozu i do mostecké nemocnice pro tamní zdravotníky.