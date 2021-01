Místo sedmi plat pouhá tři, o další se pak musí dělit s dalšími dvěma kraji. Ústecký kraj trápí nedostatek vakcíny proti covidu, podle vyjádření hejtmanství je přitom na očkování ve větší míře připraven. Na menší množství dodané očkovací látky má vliv především snížení dodávek od firem Pfizer/BioNTech. Kraj ale poukazuje na nevyváženost v zásobování mezi jednotlivými regiony.

Tento týden dorazila do Ústí nad Labem zásilka s 975 lahvičkami s očkovací látkou, ve které je pět až necelých šesti tisíc dávek, podle toho, zda se z jedné ampule podaří naočkovat pět nebo šest lidí. Čtvrtina z tohoto množství ale skončila ve Zdravotním ústavu, který zajišťuje očkování také v Karlovarském a Libereckém kraji. „Apeloval jsem osobně na pana premiéra, že není možné, aby okres Kladno dostal dvě plata a celý Ústecký kraj pouze tři a kousek. Dokud se zásobování vakcínou nezlepší, není možné očkovat ve větší míře veřejnost. Očkovací centra jsou však připravena a personálně zajištěna,“ řekl ústecký hejtman Jan Schiller (ANO).

Z čerstvě dodaných zásob přitom musí kraj nechat stranou nejméně tisíc dávek pro ty, kteří dostali očkování mezi prvními na přelomu prosince a ledna a kteří nyní mají dostat druhou injekci. Pro nově očkované tak bude možné využít v Ústeckém kraji maximálně 4000 dávek.

Podle ministerstva zdravotnictví jsou pro přidělování vakcín jasná kritéria. „Od třetího lednového týdne funguje plánování tak, že se řídí počtem populace a podle počtu lidí nad 65 let,“ popsala systém rozdělování očkování do jednotlivých regionů mluvčí resortu Barbora Peterová s tím, že na jednání s hejtmany bylo dohodnuto, že ministerstvo bude monitorovat zájem v jednotlivých krajích tak, aby tomu případná distribuce do budoucna odpovídala.

Skutečnost na severu Čech ale s vyjádřením ministerstva nesouhlasí. Například dodávky do Ústeckého a Libereckého kraje jsou s ohledem na počet obyvatel i seniorů zcela disproporční. Liberecký kraj totiž dostal papírově stejné množství vakcín jako Ústecký. Navíc může počítat i s částí očkování ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Pro menší z těchto dvou krajů, kde žije přibližně 440 tisíc lidí oproti 820 tisícům v Ústeckém kraji, to znamená ve skutečnosti v tomto týdnu dodávku více než 6,5 tisíce dávek, kdežto do Ústeckého kraje o půl druhého tisíce méně. Právě kvůli podílu Zdravotního ústavu na ústecké dodávce. Na Ústecku navíc žije podle dat Českého statistického úřadu o více než 70 tisíc seniorů víc než na Liberecku.

Krizový štáb tento týden schválil také vznik čtyř velkokapacitních očkovacích center. Až bude dostatek očkovací látky, měla by vzniknout v Mostě, Ústí nad Labem, na litoměřickém výstavišti a na Šluknovsku. V tomto regionu se kraj rozhoduje mezi Varnsdorfem a Rumburkem, obě města se zřízením centra souhlasí.

„Příští týden ve čtvrtek navštíví vakcinační tým všechna místa, aby posoudil, zda nabídnuté prostory jsou vhodné. Zároveň také zvolí mezi Rumburkem a Varnsdorfem,“ doplnil mluvčí kraje Martin Volf. O velkokapacitní centra tak přijdou například Louny, Teplice nebo Děčín. „Jsme připraveni zřídit dvě očkovací centra, na každém břehu Labe jedno,“ řekl minulý týden na tiskové konferenci primátor Děčína Jiří Anděl (ANO). Kraj s tím ale zatím nepočítá.