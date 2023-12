Vladimír Hron

Most, moderátor, zpěvák a bavič, 57 let

Vladimír Hron.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Především jsem vděčný za to, že tu ještě vůbec jsem. Je totiž až k nevíře, kolik kolegů a přátel v tomto roce odešlo. Jsem opravdu vděčný za každý den, kdy mohu stát na jevišti a slyšet potlesk či smích publika. Diváci se navracejí na představení a kultura znovu nabírá na síle. Jsem opravdu vděčný za přízeň vás, diváků a fanoušků, bez kterých by naše práce ztratila smysl. A mám-li být i trochu pyšným patriotem, jsem nesmírně vděčný za to, jak se proměnila krajina pod Hněvínem. Byl jsem letos na jezeře hned několikrát a věřte mi, že Most má být právem na co pyšný!