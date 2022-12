Perchta chodila ještě před Ježíškem. V minulých stoletích obcházely perchty před Vánoci domácnosti. Mívaly obyčejně strašidelnou masku, byly nevzhledně vypadající, huhlaly. Ohlašovaly se klepáním na okno a jejich úkolem bylo strašit děti, například ty nedodržující půst, nebo ty zlobivé, kontrolovaly pořádek v domácnosti, ale i rozdávaly drobné dárky. Na Lounsku měla tato tradice ale jednu zvláštnost – perchta byla hodná. „Na Lounsku se povídá a je to i zaznamenané, že rozdávala dárky hodná perchta. Nebyla to ošklivá a zlá čarodějnice, jako jinde, ale naopak krásná dívka oděná v bílém, přepásaná modrou stuhou. Měla symbolizovat řeku Ohři,“ přiblížil Jaroslav Havrlant z lounského muzea.

Kapr symbolem bohatství

Kapr se na svátečních stolech začal objevovat až na začátku 19. století, ale to spíše v zámožnějších rodinách a v rybníkářských oblastech. Smažený kapr a bramborový salát se jako hlavní jídlo více prosadil až po druhé světové válce. Před sto a více lety byla štědrovečerní večeře v regionu daleko střídmější. Objevovaly se jednodušší pokrmy, zase ale bylo více chodů. „Vařilo se z toho, co bylo k dispozici. Co se sehnalo, nebo co se ten rok urodilo, vypěstovalo. Zase ale záleželo, zda byla rodina bohatší nebo chudší, zda žila na vsi nebo ve městě. Hodně byly na stolech luštěniny,“ popisuje ředitelka žateckého muzea Radmila Holodňáková. Ryby se začaly objevovat až později.

„Zvykem bylo, že na stole by mělo být devatero jídel. Ale nebyly to chody, jak jsme zvyklí dnes. Byla to jednodušší jídla, střídmější. Nechyběla polévka, luštěniny, pokrm ze švestek, houbový kuba, různé druhy pečiva, jeden chod byly například sušená jablka a podobně,“ pokračovala Holodňáková.

V okrese Louny žilo velmi mnoho Němců či obyvatel s německými kořeny, to se na vánočních tradicích také podepsalo. „Velký vliv na vánoční zvyky v našem regionu měly právě německé tradice,“ potvrdila Holodňáková. Dříve se nepeklo tolik cukroví, naopak více se prosazovala vánočka. Či, opět kvůli německému vlivu, štola. Z Německa k nám rovněž „přišel“ adventní věnec.

Ježíšek nosí dárky už od 16. století. Dříve měl nadílku na starosti Mikuláš. „V minulosti se ale nedávalo tolik dárků jako dnes. Hlavně se dávalo to, co bylo zapotřebí. Děti dostávaly jednoduché hračky, často dřevěné. Dospělí toho dříve moc nedostávali, a pokud, tak hlavně praktické věci. Nebylo tolik prostředků, nebyla taková hojnost,“ dodala Holodňáková.